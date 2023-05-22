2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 lira belirlediklerini açıkladı.

2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV'nin 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Erbaş, paylaşımında, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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