Sinan Oğan'ın kararının ardından Türkçüler'den tepki: Yazıklar olsun

Sinan Oğan'ın ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleyeceğini açıklamasının ardından milliyetçi gruplar tepki gösterdi.

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Sinan Oğan'ın kararının ardından Türkçüler'den tepki: Yazıklar olsun

14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 5 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. 

Bugün Ankara'da yaptığı toplantında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini söyledi. 

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Oğan'ın açıklamasının ardından milliyetçi gruplardan tepkiler gecikmedi. Türküz, Türkçüyüz ve Atatürkçüyüz (TTA) isimli grup, Twitter'dan açıklama yaparak "Sinan Oğan, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı! BİZ ERDOĞAN'I DESTEKLEMİYORUZ! Hiçbir zaman "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız." diyen Erdoğan'ı desteklemeyiz!" dedi. 

Eski MHP Milletvekili ve Ülkü Ocakları Başkanı Atila Kaya da Oğan tepki göstererek "Ben, “cehennemin kapılarını kapayasın” diye imza vermiştim; “cehenneme odun taşıyasın” diye değil! Arzuladığın ikbali ‘tek adam’ın iradesinden devşirebileceğini umuyorsan; eklemlenmeye çalıştığın geleneği hiç tanıyamamışsın demektir!" dedi. 

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seçim 2023 Sinan Oğan Recep Tayyip Erdoğan
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