Eski AKP'li vekil Özcan: Savaş Ay bunu görseydi o programı yapmazdı

İktidarın 'Kılıçdaroğlu SSK’yı batırdı' söylemini eski SSK Genel Müdürü ve eski AK Parti Milletvekili Zekai Özcan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Özcan, "Siyaset kurumunun SSK’yı niçin bu hale getirdiğini sorgulamak lazım. Kemal beye haksızlık yapılıyor. Savaş Ay, bunları görmüş olsaydı bence o programı yapmazdı ve tersini sorardı: Siyaset tarafından bu kurum bu hale niye getirildi? Siyaseti sorgulamak gerekirdi. Genel müdür üzerinden politika uygulanması yanlış" dedi.

Kılıçdaroğlu ile SSK'de birlikte de görev yapan Zekai Özcan’ın açıklamalarından satırbaşları:

KURUMUN SIKINTISI KILIÇDAROĞLU'NUN ÇÖZEBİLECEĞİ BİR KONU DEĞİL: "Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Sağlık Bakanlığı’nın bin 244 hastanesi var, SSK’nın 130 hastanesi var. Vatandaş poliklinik hizmeti almak istiyor ama doktor sayısı yetersiz. Bir doktora 120 hasta düşüyor vatandaş muayenehane dahi olamıyor. İlaç yazılıyor, ilacı da hastanenin tek bir eczanesinden alabiliyor onun için de kuyruğa giriyor. Kurumun sıkıntısı ne Kılıçdaroğlu ne de bir başka müdürün çözebileceği bir konu değil. 1980 sonrası sağlık ve poliklinik hizmetleri için yatırım yapılmamış. Acil hastaların ameliyatı için 8 ay sonraya gün veriliyordu.

SAVAŞ AY TERSİNİ YAPARDI: Siyaset kurumunun SSK’yı niçin bu hale getirdiğini sorgulamak lazım. Kemal beye haksızlık yapılıyor. Savaş Ay, Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu 1998 yılında bunları görmüş olsaydı bence o programı yapmazdı ve tersini sorardı: Siyaset tarafından bu kurum bu hale niye getirildi? Siyaseti sorgulamak gerekirdi. Genel müdür üzerinden politika uygulanıyor. Bu iktidar ki ben davet üzerine AK Parti’ye geldim ve sosyal güvenlikçi olduğum için sosyal güvenlik reformunu genel sağlık sigortası benim başkanlığımda oluştu ve reforma gittik. SSK’yı Kemal Kılıçdaroğlu batırdı diyen iktidar, EYT meselesiyle 1969’a döndü yani geriye gitti. Yarım asır geriye gitmiş olduk. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan 38-43 yaşındaki insanlara sırf seçimi kazanmak için emeklilik hakkı verdi.

KILIÇDAROĞLU DÜRÜSTTÜR: Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 5 sene beraber çalıştık kendisini iyi tanıyorum. Kılıçdaroğlu’nun iyi niyet içerisinde olduğunu, kişisel olarak çok dürüst olduğunu biliyorum. Bir genel müdürün yönetiminden dolayı yanlışlığı eleştirilebilir fakat hiçbir genel müdür kaç sene geçerse geçsin istese de kurumu batıramaz. Öyle bir şey yok. Siyasi erkin çıkardığı kanunlarda bunu arayıp siyaseti sorgulamak lazım. Bu politikalarla seçimi kazanmak için neden bu kanunları çıkartıp gelecek kuşakların refahını çaldınız diye sormak lazım."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Savaş Ay, 1998 yılında hazırlayıp sunduğu A Takımı programı için 'Kılıçdaroğlu SSK'sı başlığıyla İstanbul'daki hastaneleri dolaşıp izlenimlerini aktarmış, hastanelerdeki hijyenik şartlara, kuyruklara dikkat çekmişti. Savaş, programa konuk olarak dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nu almış ve ona görüntüleri sormuştu.