'Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek'
Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayacağını iddia etti.
14 Mayıs seçimleri öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin seçmenine çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'na destek vereceği ileri sürüldü.
"ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇAĞRI YAPACAK"
Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için Salı ya da Çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak"