'Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek'

Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayacağını iddia etti.

'Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek'

14 Mayıs seçimleri öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin seçmenine çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'na destek vereceği ileri sürüldü.

Erdoğan'a destek açıklaması yaptı; Sinan Oğan'ın Twitter'da takipçi sayısı düştüErdoğan'a destek açıklaması yaptı; Sinan Oğan'ın Twitter'da takipçi sayısı düştüSeçim

"ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇAĞRI YAPACAK"

Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için Salı ya da Çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak"

Etiketler
seçim 2023 Muharrem İnce
Canan Karatay yine haklıymış! Kahveyi böyle içmemek gerekiyormuş Canan Karatay yine haklıymış! Kahveyi böyle içmemek gerekiyormuş
Sinan Oğan'ın kararı dünya basınında: 'Belirsizlik sürüyor' Sinan Oğan'ın kararı dünya basınında: 'Belirsizlik sürüyor'
İşte Özdağ-Kılıçdaroğlu görüşmesinden ilk kare... İşte Özdağ-Kılıçdaroğlu görüşmesinden ilk kare...
Hurma çekirdeğini atıyorsanız atmayın! Hurma çekirdeği o sorunu geçiriyor... Hurma çekirdeğini atıyorsanız atmayın! Hurma çekirdeği o sorunu geçiriyor...
ÇOK OKUNANLAR
Siyaset bilimci Mesut Yeğen anlattı: Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir? Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir?
Emekli ve memur zammı: İşte oranlar üzerinden yeni maaşlar Emekli ve memur zammı: İşte oranlar üzerinden yeni maaşlar
İslam Memiş tarih verdi: Doları olanlar için son çıkış, büyük bir vurgun yapacaklar İslam Memiş tarih verdi: Doları olanlar için son çıkış, büyük bir vurgun yapacaklar
Tek tek sıraladı: Bankacılık devinden altın fiyatları tahmini! Bankacılık devinden altın fiyatları tahmini!
Fatih Altaylı: Hiç sevinmeyin, buradayım, ölmedim Fatih Altaylı, vedasına sevinen AKP'li kalemi yazdığına pişman etti