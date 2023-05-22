İşte Özdağ-Kılıçdaroğlu görüşmesinden ilk kare...

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimi tarafların yeterli çoğunluğu sağlayamaması üzerine ikinci tura kaldı.

Seçimlere günler kala Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerle görüşmelerini hızlandırdı.

Daha önce bir görüşme gerçekleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün ikinci kez bir araya geldi.

İLK FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Saat 18'de başlayan görüşmeye ilişkin ilk kare de paylaşıldı. Liderlerin görüşme sonrası açıklama yapıp yapmayacağı bilinmiyor.