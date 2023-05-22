TİP'in 'Kılıçdaroğlu' bildirisine yasak! İYİ Parti ve CHP üyeleri de onayladı

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine hazırlanıyor.

TİP'İN BİLDİRİLERİNE YASAK

Siyasi partiler de desteklediği adaylar için çalışmalarına devam ederken; Türkiye İşçi Partisi'nin Kılıçdaroğlu için dağıtmak istediği bildirilere yasak geldi.

Türkiye İşçi Partisi PM Üyesi Özgür Urfa, partisinin İstanbul Şile'de cumhurbaşkanı seçimlerinde Kılıçdaroğlu için dağıtmak istediği bildirinin yasaklandığını duyurdu.

"TİP’in CB seçiminin 2. turunda Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı içeren parti logolu bildiri dağıtması Şile İlçe Seçim Kurulunca yasaklanmış" diye yazan Urfa, karara İYİ Parti ve CHP'li üyelerin de onay verdiğini açıkladı.

AKP VE MHP'DEN ŞERH

Urfa ayrıca "Kararda CHP ve İYİ Partili üyelerin de imzaları var. AKP ve MHP’liler ise TİP’in hiçbir çalışma yapmaması için muhalefet şerhi düşmüş" ifadelerini kullandı.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Urfa son olarak ise "Karara karşı il seçim kuruluna itiraz hakkımızı kullanacağız. Ülkemizin geleceği için sandıklara sahip çıkmaya ve ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi çağrısı yapmaya daha güçlü şekilde devam edeceğiz" dedi.