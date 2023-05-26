İmamoğlu: AK Parti'nin aklı başında siyasileri anlattıklarıma 'haklı bu adam' diyor ama seslerini çıkaramıyorlar

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün iktidarın düştüğü durum yorgunluk değil mental çürümüşlük. Böyle bir sistem altında çocuklarımız ne adaletle, ne liyakatle buluşabilir. Tek kişilik devlet mekanizmasının, sistem çürümüşlüğünün son perdesindeyiz. Medyanın baskı altında olduğu bu dönemde bunları gösterirseniz halk inanabilir.

Beni seven insan fikrini savunan insandır, başkasına kötü söz söyleyemez.

Montaj diyerek miting meydanlarında gösterirseniz, insanları aldatırsanız, bir oy uğruna... Kuran'ı Kerim'i açalım aldatma, yalan, iftira üzerine onlarca ayet okurum. Bizim dinimizin ilk karşı çıktığı şey aldatmaktır. Sözümona bu kadar inanç üzerinden bile siyasete malzeme haline getiren sizler, inancımızın bütün kurallarını ezerek milletimizi aldatıyorsunuz. Ayıp ayıp utanın!

Mübarek cuma günündeyiz. Bugün camilerimizin inşallah siyasete alet edilmediği bir gün olur. Seçime 2 gün kalmış. Her şeyi yaşadık biz.

Benim inancımın, camilerimin, ibadethanemin siyasete alet edilmesine katlanamam, dayanamam.

İlahiyat profesörleri 'artık camiye gidemiyoruz' diye bana söylüyorlar.

Bu ülkenin bütün değerlerinin satışını konuşacağımız günler çok yakın. Bu bir iddia değil. Çünkü devletimizin, milletimizin ekonomisinin itibarı yok. İtibar nasıl oluşur? Doğrudan yatırımla ölçülür. Borsadaki manipülasyonlara bile baktığınızda dünyadaki itibarınızı ölçen sizin borçlanmadaki bareminiz olan rekor seviyede. Neresinden tutabiliriz, neresinden anlatabiliriz. Bugün artık 110-120 milyar dolar civarında cari açık konuşuyoruz.

Genel bakış bu iktidara güvenmiyor. İş insanlarına, toplumun her katmanına sesleniyorum. Bu ülke bu yönetimle hepimizi perişan eder. Bu mesele AK Parti, Sayın Erdoğan meselesi değil. Bu mesele sistem meselesi. Başımıza bela edilen o çöp rejim meselesi. Ben bunları anlatıyorum ya AK Parti'nin aklı başında siyasileri 'haklı bu adam' diyor. Ama seslerini çıkaramıyorlar. Korku onların başındaki kılıç gibi. Ben de diyorum 'korkmayın çünkü korkarsanız bu seçimden sonra sizi daha büyük sıkıntılar bekliyor.' Ya özgürlüğü seçeceksiniz ya baskıyı. Ya mutluluğu seçeceksiniz ya da kardeş kavgasını seçeceksiniz.

Benim ülkeme yabancı tabii ki gelecek, gayrimenkul alsın bu ülkenin değerini onlar da görsün ama benim ülkemin gayrimenkulü üzerinden vatandaşlık satamazsın kardeşim! Ya vatandaşlık satılır mı!

Vatandaşa PKK'lı deyip 'oh oh' diye anons eden bakan devletin hangi verisini sana güvenle sunabilir ya da ona ben inanacağım.

MHP SEÇMENİNE SESLENDİ

Benim ailemde her siyasi görüşten insan var. Gerçek MHP'liler bahsettiğim milli ekonomi düzenine, sığınmacı düzenine, vatandaşlık satılması düzenine... Bakın milletvekili seçimi bitti. Bu seçimde ellerinin arasına kafasını alıp düşünmezlerse, vicdanının ahlakının ve inanmış olduğu değerlere göre hesap kitap yapmazsa hayat boyu kendilerini yargılarlar.

Senin diyaloglarını 'ne istediniz de vermedik' sözlerini bu millet biliyor. Bizim alakamız bile yok.

2002 yılında bu iktidar ülke yönetimini aldığında terör neredeyse sıfırlanmıştı. Devlet içinde bir yapılanma yoktu. Bunların sayesinde devlet içinde bir yapılanmayla ne yazık ki 2015'teki darbe girişimini hep beraber yaşadık. Hep birlikte daha yoğun bir terör dönemini yaşadık.

Bu seçimin oyları önümüzdeki 5 yılın oyları da değil, önümüzdeki 25-30 yılın dengesini değiştirecek. Bu seçim rejime evet ya da hayır deme seçimi. Kullandığınız oylar aslında sizin çocuklarınız, gençleriniz, torunlarınız için kullanacağınız oy.

SİNAN OĞAN'IN KARARI

Sayın Oğan çerçevesinden olaya ilkesel bakarım. Dün ne söyledi, bugün ne söylüyor. Başından beri meseleye ilkesel baktık.

Millet İttifakı farklı siyasi görüşlerin bir araya geldiği bir buluşma. Ama tek arzu var, demokrasi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu sürece moderatörlük, liderlik yapan bir duruşu var.