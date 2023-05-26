Konyalı vatandaş "dünya liderisin erkeğim" yazılı pankartla şehri dolaştı

Konya’da bir vatandaş “Dünya liderisin erkeğim…” yazılı pankartla şehri dolaştı.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yüzde 69 oranında destek çıkan Konya’da bir vatandaş “Dünya liderisin erkeğim…” yazılı pankartla şehri dolaştı.

Görüntülerdeki vatandaş Konya Zafer Meydanından başlayarak Alaattin Tepesi çevresinde elinde pankartla dolaştı. Sosyal medyada yayımlanan video, kısa sürede viral oldu.

Konya 14 mayıs seçimlerinde AKP ve Erdoğan’ı en çok destekleyen şehirler arasında yer alıyor. Konya'da Erdoğan yüzde 69 oranında oy alırken, AKP yüzde 48 oranında oy almıştı.

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