'Sığınmacıları mancınıkla mı göndereceksiniz?' diyerek muhalefetle alay ettiğini düşünen Sinan Oğan, muhalif görünürken 'mancınık' esprisi yapmış

TRT canlı yayınında "Sığınmacıları mancınıkla mı göndereceksiniz" diyerek muhalefetin vaadiyle alay ettiğini sanan Sinan Oğan'ın, aylar önce Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin "Mancınık" esprisi yaptığı ortaya çıktı.

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İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, gündeme dair soruları cevaplamak için TRT ekranlarında canlı yayına katıldı.

Canlı yayında "Tezkereye hayır diyerek sığınmacıları geri gönderebilmek mümkün mü?" şeklinde soruyu cevaplayan Oğan ilginç ifadeler kullandı.

Oğan açıklamasında; "Zaten temel çelişki de orda. Tezkereye hayır dediğiniz anda askerimizi çekmek zorundayız. Askerimizin olmadığı bir alanda siz sığınmacıları nasıl göndereceksiniz? Şey mi yapacaksınız, sınıra götüreceksiniz, mancınıkla karşıya mı atacaksınız?"

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AYLAR ÖNCE MANCINIK ESPRİSİ YAPMIŞ

Oğan'ın bu ifadeleri kullanması tepki çekerken, aylar önce sığınmacıların mancınıkla gönderilmesiyle ilgili bir espri yaptığı ortaya çıktı. Oğan'ın videosu sosyal medyada binlerce kez görüntülenme aldı.

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