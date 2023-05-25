İşte TRT farkı: Sinan Oğan Erdoğan'ı destekledi, Kılıçdaroğlu'na verilen süreyi bir gecede geçti

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yayınlarda yer vermeyen devlet kurumu TRT, Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ı yayına çıkardı. Oğan böylece bir gecede Kılıçdaroğlu'na ayrılan toplam süreyi geçti.

İşte TRT farkı: Sinan Oğan Erdoğan'ı destekledi, Kılıçdaroğlu'na verilen süreyi bir gecede geçti

AKP iktidarı boyunca devlet kurumlarının bir partinin kontrolü altına girerek tarafsızlığını kaybettiği bir çok siyasetçi ve uzman tarafından dile getirilirken; söz konusu durumun en önemli göstergesi TRT oldu. 

Devlet kurumu TRT, 41 gün seçim maratonu boyunca Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sadece 32 dakika 23 saniye yer verdi. 

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a tam 48 saat 45 dakika yer veren TRT, Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ise 28 saat 53 dakika ayırdı. 

Erdoğan'a destek kararı alan Sinan Oğan'a canlı yayın daveti: Her şey TRT'ye çıkmak için miydi?Erdoğan'a destek kararı alan Sinan Oğan'a canlı yayın daveti: Her şey TRT'ye çıkmak için miydi?Seçim

SİNAN OĞAN BİR GECEDE GEÇTİ 

Cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turunda elenen ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a ise bugüne kadar hiç süre verilmemişti. 

Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Oğan, TRT canlı yayınına konuk oldu. 

Yaklaşık bir saat süren programda konuşan Oğan, böylece Kılıçdaroğlu'na 41 gün verilen süreyi bir günde ikiye katladı. 

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