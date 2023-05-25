Erdoğan'a destek kararı alan Sinan Oğan'a canlı yayın daveti: Her şey TRT'ye çıkmak için miydi?

Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, 14 Mayıs öncesi protesto ettiği TRT'ye davet aldı. Oğan, bu akşam TRT canlı yayınına katılacak.

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Erdoğan'a destek kararı alan Sinan Oğan'a canlı yayın daveti: Her şey TRT'ye çıkmak için miydi?

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,17 oranında oy alan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, geçen günlerde, 28 Mayıs’ta Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurdu.

İlk turda kendisine oy veren seçmenlerin tepkisini çeken Oğan, Cumhur İttifakı’na destek vermesinin ardından TRT’den canlı yayın daveti aldı.

ERDOĞAN'DAN ÖNCE VE ERDOĞAN'DAN SONRA

Cumhurbaşkanlığı yarışı sürecinde TRT'yi 'eşitsiz bir anlayışla' hareket etmekle suçlayan, hem TRT hem de RTÜK önünde açıklamalar yapan Oğan’ın, Erdoğan’a destek kararı almasından sonra TRT’ye davet alması dikkat çekti.

Oğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, TRT Haber’de saat 22:30’da canlı yayında olacağını ifade etti. Oğan'ın paylaşımına, "Her şey TRT'ye çıkmak için miydi?" diye tepki gösterildi.

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Sinan Oğan Recep Tayyip Erdoğan 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim TRT
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