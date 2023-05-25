Kemal Kılıçdaroğlu: Bu toprakları uyuşturucu baronlarına mezar yapacağım; yoksul ailelerin derdi benim için namus borcudur

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adana Millet Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"TÜRKİYE ÖZELLİKLE SON 10 YILDA BÜTÜN UYUŞTURUCULARIN NEREDEYSE MERKEZİ HALİNE GELDİ"

"Bu millete bir sözüm var. Her evde huzurun, bereketin olmasını istiyorum. Bir şehirde uyuşturucu kullanılması yaygınsa o kentte kimse sokağa çıkamaz. Bu temelde ele alınması gereken büyük bir illettir. Türkiye özellikle son 10 yılda bütün uyuşturucuların neredeyse merkezi haline geldi. Önce Afrika'ya sonra Türkiye'ye getiriliyor. Fakir ailelerin çocukları bedava verilerek uyuşturucuya alıştırılıyor, sonra torbacı yapılıyor."

"YOKSUL AİLELERİN DERDİ BENİM İÇİN NAMUS SORUNUDUR"

"Ben o yoksul ailelerin derdini çözmek zorundayım, benim için namus sorunudur. Bunun bir siyasi tercih olduğunun altını çizmek isterim. Siyasi otorite 'Bunu engelleyin' desin, güvenlik güçleri bu baronları hakimin karşısına çıkarır."

"HAPSE GİRMİŞ UYUŞTURUCU BARONLARINI BİLE ÇIKARDILAR"

"İstanbul uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer. Kimse dokunmuyor onlara! Hapse girmiş uyuşturucu baronlarını bile çıkardılar. Ülkeyi bu batağa sokanlara oy vermemelisiniz. Evladınızı, eşinizi, ailenizi, komşunuzu düşünüyorsanız uyuşturucu baronları ile mücadele etmeyenlere asla ve asla oy vermemelisiniz. Her ailenin bütçesine göre uyuşturucu satılıyor. Böyle bir pazar olur mu!"

"İLK YAPACAĞIM İŞ UYUŞTURUCU BARONLARININ KÖKÜNÜ KAZIMAK"

"Benim bu millete sözüm var. Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak. Hiçbirisini Türkiye'de tutmayacağım. Fakiri, zengini, bütün evlatlarımızı zehirlediler. Hepsinin kökünü kazıyacağım. Hepsini dışarı süreceğim. Buradaysa hepsini yakalayıp hapse attıracağım. Böyle bir rezalet olmaz!"

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Kaynak: Gerçek Gündem