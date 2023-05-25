İlk tepki AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi: HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteği sürdüreceğini açıklaması AKP'yi telaşlandırdı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala, taraflar netleşmeye başladı.

HDP ve Yeşil Sol Parti bugün yaptığı açıklamayla seçimin ikinci turunda da Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise bu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Zafer Partisi'yle bu ittifak karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi seçmenine yalan söylüyor” yorumunu yaptı.

Çelik, “Şimdi bu gelinen noktada açık konuşmak lazım. HDP Kandil'den gelen mesajı bekleyecektir diye arkadaşlara söyledim. Zafer Partisi'yle bu ittifak karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi seçmenine yalan söylüyor. Net bir tablo çıktı ortaya. Zafer Partisi ve HDP iki uç, yan yana gelebilecek iki uç değil” ifadelerini kullandı.

Dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kameralar karşısına geçmiş ve Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklamıştı.

Taraflar arasında imzalanan 7 maddelik protokol kamuoyunda tartışma yaratmış ve özellikle yerel yönetimler ile ilgili maddeler konusunda HDP ve Yeşil Sol Parti’nin (YSP) alacağı tavır merak edilmişti.

HDP ve YSP bugün yaptığı basın açıklamasında “Erdoğan’ın kendileri için bir seçenek olmadığını” vurgulayarak, Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem