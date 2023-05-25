Cumhur İttifakı ortağı açıkladı: Sinan Oğan'a bakanlık verilecek mi?

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.88 oranında destek bulduğu, ancak '50+1' şartının sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimininde yüzde 5.17'lik oyuyla kritik bir konuma gelen Sinan Oğan'ın iktidar saflarına katılması, yeni sorulara yol açtı.

Bunlardan biri de, "İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesi karşılığında Oğan'a bakanlık mı verilecek?"

Cumhur İttifakı ortağı - BBP lideri Mustafa Destici, katıldığı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunarak söz konusu iddiaya da yanıt verdi.

Haber Global spikeri Sultan Arınır, siyasetçiye "Az önce bir talebi olmadı dediniz Sinan Oğan için ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı herhangi bir pazarlık söz konusu değil dedi. Bir Afet Bakanlığı'ndan bahsediliyor. Bir Afet Bakanlığı'nın kurulmasının konuşulduğunu öğrendik. Erdoğan yeniden seçilirse Sinan Oğan'a bir Bakanlık verilebilir mi? Siz ittifak ortağısınız. Sizin bir duyumunuz var mı, düşünceniz nedir?" sorusunu yöneltti.

'EN İYİ NEYSE O YAPILACAKTIR'

Destici'nin yanıtıysa şöyle oldu:

"Bizim ittifakımız pazarlık ittifakı değil. Dolayısıyla şu ana kadar ne Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ne de Bakanlıklarla ilgili hiç bir şey gündemimize gelmedi. Bizim bütün hedefimiz pazar günkü seçimi kazanmak. Seçimleri kazandıktan sonra Cumhurbaşkanımız nasıl 14 Mayıs seçimlerini kazandıktan sonra her birimizi davet edip görüşmüş ise seçimden sonra bizleri de davet edecektir, düşüncelerimizi alacaktır. Cumhurbaşkanımız kendi, biz de kendi düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Türkiye ve milletimiz için en iyisi ne ise o yapılacaktır."