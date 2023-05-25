DEZA-PAR'dan Kılıçdaroğlu'na destek

Demokrasi Zamanı Partisi (DEZA-PAR) Genel Başkanı Dilaver Eren, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini belirterek “Öncelikle karanlıkla aydınlık arasında bir tercih yapacaksınız. Çok önemli bir yol ayrımındayız. Çocuklarınızın geleceği için bu aydınlık yolun seçilmesini hepinize öneriyoruz" dedi.

Demokrasi Zamanı Partisi Genel Başkanı Dilaver Eren, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı. Eren, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Eren'in açıklaması şöyle:

"Partimiz, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi gerektiğini bütün halkımıza duyurmak istemektedir. Öncelikle karanlıkla aydınlık arasında bir tercih yapacaksınız. Çok önemli bir yol ayrımındayız. Çocuklarınızın geleceği için bu aydınlık yolun seçilmesini hepinize öneriyoruz. Neden mi Kemal Kılıçdaroğlu seçilmeli? Bu ülkede yaşayan, bu coğrafyanın kadim bütün halkları dilleriyle, kültürleriyle bir zenginliği ifade eder. Bu ülkede barış içinde bu zenginlikle birlikte yaşamak ancak demokratik bir iktidarla mümkündür, demokratik bir yönetimle mümkündür. Ötekileştiren, hoyrat dil kullanan, diğerlerini küçümseyen, bağıran, çağıran zorba bir dil artık halkımıza layık olmadığını göstermiştir. Bu güzel ülke, bu topraklarda yaşayan bütün kültürleri bağrına basar, bu ülke hepimize yeter. Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkes'iyle, Pomak'ıyla değişik inançlardaki bütün halklar özgürce, kardeşçe bu ülkede yaşayabilirler. Bu ancak demokratik bir düzende mümkündür. Bu demokratik düzen Kemal Kılıçdaroğlu'yla gelebilir."

Kaynak: ANKA