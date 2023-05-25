Kılıçdaroğlu, Babala TV'nin en çok seyredileni mi olacak? 24 saat geçmeden 10 milyonu aştı

Millet İttifakı'nın adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı. Yayın 15 saatte 10 milyon izlenmeyi aştı. Barış Atay'ın katıldığı yayın 4 ayda 20 milyon izlenmeyi aşmıştı.

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Kılıçdaroğlu, Babala TV'nin en çok seyredileni mi olacak? 24 saat geçmeden 10 milyonu aştı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Millet İttifakı'nın adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'da karşıt görüşlü insanların sorularını yanıtladı. Salonda çok sayıda genç Kılıçdaroğlu'na sorularını yöneltti.

15 SAATTE 10 MİLYON İZLENMEYİ AŞTI

Dün akşam 21.30'da yayına giren program bugün 13.40 itibariyle 10 milyon izlenmeyi aştı. Programın 24 saat geçmeden rekor izlenmeye ulaşması dikkat çekti. Programın fragmanı da 1 günde 6,3 milyon izlenmeye ulaşmıştı. 

EN ÇOK İZLENEN BARIŞ ATAY OLDU

Mevzular Açık Mikrofon’da şimdiye dek en çok izlenen yayın ise Youtube’da yayında olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi Barış Atay’ın katıldığı program. Atay'ın yer aldığı bölüm 20 milyon izlenmeyi aştı. 

PROGRAM HALK TV'DE YAYINLANACAK

Halk TV'de yayınlanan Yeni Bir Sabah programına izleyicilerden gelen talep üzerine İsmail Küçükkaya, Oğuzhan Uğur'u canlı yayına bağlayarak programın Halk TV'de yayınlaması için izin istedi. Uğur ise bu isteğe olumlu yanıt vererek Halk TV'nin programı yayınlamasında hiç bir sakınca olmayacağını ifade etti.

OĞUZHAN UĞUR: TELİF YOK, KAZANDIRDIĞI GELİRİNİZİ BAĞIŞLAMANIZI DİLERİM

Öte yandan Oğuzhan Uğur sosyal medyada yaptığı paylaşımda; "TV kanalları arayıp izin istiyorlar, hiç lüzum yok. İsteyen TV kanalları programımızın 15 Bölümünü de dilediği gibi yayımlayabilir. Telif yok. Teşekkürler. Ancak kazandırdığı geliri bağışlamanızı dilerim. Biz bağışladık zira" ifadelerini kullanmıştı.

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