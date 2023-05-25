Cumhur İttifakı'na 'iltica eden' Sinan Oğan'dan 'içli' paylaşım

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunca Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan dağılan ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan, Instagram’dan ‘duygusal’ bir paylaşım yaptı.

Oğan’ın Cumhur’a ‘ilticası’ kamuoyundan büyük tepki alırken pek çok siyasi isim ve sosyal medya kullanıcısı Oğan'a 2014 yılında Meclis'te AKP'liler tarafından darbedildiği ve geçmişte AKP hakkında söylediği çok sert sözler hatırlatıldı.

Oğan bu eleştirilerin ardından Instagram’dan hüzünlü müzikle bir yanıt verdi.

Kendi fotoğrafıyla birlikte paylaşım yapan Oğan’ın hikayesinde şu ifadeler yer aldı:

“Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum kimseye. Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece.”

Kaynak: Gerçek Gündem