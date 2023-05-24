Kılıçdaroğlu, Babala TV'ye konuk oldu: İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar olmadan konuşabildik

Babala TV'ye konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından programı paylaşarak "İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik…" dedi. 

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Kılıçdaroğlu, Babala TV'ye konuk oldu: İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar olmadan konuşabildik

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programı yayınlandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala BaBaLa TV’de Oğuzhan Uğur’un moderatörlüğünü üstlendiği “Mevzular Açık Mikrofon” programının 15. bölümüne konuk oldu.

14 Mayıs’tan önceki program teklifini “provokasyonlarla ilgili çekinceler” nedeniyle reddeden Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde Uğur’un sosyal medya hesaplarından yaptığı daveti kabul etti. Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programın çekimleri yedi saatten uzun sürdü.

21:30 itibariyle program YouTube'ta Babala TV kanalında yayınlandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından programı paylaşarak "İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik…" dedi. 

Etiketler
seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Oğuzhan Uğur
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