Babala TV'de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın SADAT'ının Türkiye'ye karşı planını hatırlattı: Yemezler!

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Millet İttifakı'nın adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'da karşıt görüşlü insanların sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun dün akşam 21.30'da yayına giren ve saat 11.00 itibariyle 8,6 milyon izlenmeye ulaşan videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik çıkışı dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel değerlerini kabul etmeyen ve paramiliter yapı olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren SADAT'ı hatırlattı.

Asya-Afrika İslam Devletler Birliği (ASRİKA) adında, başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir konfederasyon kurulması öngörülen İslam Birliği Kongresi’nin 6.’sına yönelik önsöz yazan SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi aynı zamanda Erdoğan'ın başdanışmanlığını yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle oldu:

"Sayın Erdoğan' 'Her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum' dedi. Ben altı okunda milliyetçilik yazan bir Kemal Kılıçdaroğlu olarak milletin haklarını sonuna kadar savunurum. Ben gerçekten de Mustafa Kemal'in milliyetçisiyim, gerçek anlamda milliyetçiyim.

Kendi ülkemin Anayasal kuralları var. HÜDA-Par, 'Ben Türk bayrağı demem' diyor. Erdoğan bunu kabul ediyor mu etmiyor mu? Ben kabul etmiyorum. Bayrağımız Türk bayrağıdır. Onunla da gurur duyarım.

Aynı şekilde SADAT denen bir kuruluş var. SADAT denen kuruluş diyor ki: 'Ben Türkçe'yi kaldıracağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracağım. Avrasya diye bir devlet kuracağım. Resmi dili Arapça olacak. SADAT'ın başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Benim SADAT'a gidişimin temel nedeni oydu. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracaksın, bayrağını kaldıracaksın, dilini değiştireceksin, Erdoğan'ın yanında olacaksın. Ben buna izin vermem dedim!

Milliyetçi olmak ırkçı olmak değil. Herkesin kimliğine saygı duyarım. Milliyetçi olmanın iki temel kuralı vardır: Bayrak ve vatan. Bayrağına ve vatanına saygı duyan herkesin benim başımın üstünde yeri var. Bayrağa ve vatana saygı duymuyorsa kusura bakmasın! Ben ona mesafe koyarım. Herkesin kimliği başımın üstünde. Hangi görüşten olursa olsun benim başımın üstünde.

Ama gelecek, Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştireceğini, Türkiye'nin sınırlarını değiştireceğini, resmi dilini Arapça yazacağını, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kaldıracağını, yeni devletin adının Asrika olacağını söyleyecek. Toplantılar yapacak, bu toplantılara devletin erkanı katılacak.

Bay Kemal de bunu seyredecek! Yemezler! Yemezler!"