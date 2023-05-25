Araştırmacı Kuru, anketleri değerlendirdi: Moral bozmadan sandığa gidilirse zafer ancak böyle kazanılır

Seçimlere günler kala şirketler anket sonuçlarını paylaşmaya devam ederken, siyaset bilimci Nezih Onur Kuru, Erdoğan'ın yüksek çıkan oy oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Araştırmacı Kuru, anketleri değerlendirdi: Moral bozmadan sandığa gidilirse zafer ancak böyle kazanılır

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala siyaset bilimci Nezih Onur Kuru, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın son anketlerde oy oranının yüksek olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kuru, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın oy oranının yüksek olarak görünmesinin normal olduğunu söyleyerek, “Muhalefetin 31 Mart 2019 İstanbul seçiminde olduğu gibi moral bozmadan, örgütlenerek sandığa gitmesi gerekiyor. İYİ Parti ve diğer partilerin de seçmenini motive etmesi şart. Eğer bir zafer kazanılacaksa ancak bu şekilde kazanılır” ifadelerini kullandı.

Son olarak Konda’nın anketinde Recep Tayyip Erdoğan’ın oranı yüzde 52,7 Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nun oyu ise yüzde 47,3 olarak kaydedilmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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