KONDA, ikinci tur anketini açıkladı

Geçtiğimiz seçimlerde resmi sonuçlara en yakın oranları tahmin eden, ancak 14 Mayıs'ta yarışın cumhurbaşkanlığı ayağında büyük oranda yanılan şirketlerden biri olan KONDA, 20-21 Mayıs'ta yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı.