KONDA, ikinci tur anketini açıkladı
Geçtiğimiz senelerde resmi sonuçlara en yakın oranları tahmin eden, ancak bu kez cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yanılan şirketlerden biri olan KONDA, yarışın 28 Mayıs'taki son ayağıyla ilgili anketini açıkladı.
Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna üç gün kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerine çevrildi.
Geçtiğimiz seçimlerde resmi sonuçlara en yakın oranları tahmin eden, ancak 14 Mayıs'ta yarışın cumhurbaşkanlığı ayağında büyük oranda yanılan şirketlerden biri olan KONDA, 20-21 Mayıs'ta yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
KONDA, 14 Mayıs'tan üç gün önce yayınladığı ankette Kılıçdaroğlu'nun ilk turu önde götüreceğini öngörmüştü.
Şirketin tahmini şu şekildeydi:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3, Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,7
Şirketin 28 Mayıs tahmininde ise Erdoğan'ın final etabını önde bitireceği tahmin edildi.