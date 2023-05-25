Nagehan Alçı'nın hedefinde Kılıçdaroğlu var: Cumhur İttifakı zihniyetinden hiç farkı kalmadı

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “Dört bir yandan kuşattılar” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Alçı bugünkü yazısında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almasını değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Alçı, “Üzülerek söylemek zorundayım ki Kemal Bey’in de son 1 hafta içinde Cumhur İttifakı zihniyetinden hiç farkı kalmadı” dedi.

Alçı şunları ifade etti:

Bir liberal-demokrat olarak Türkiye’nin mevcut ortamı beni çok üzüyor. Taraflar adeta nasyonalizm yarışına girdiler.

İki aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Oğan aralarında rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı kuşatma süreci içindeler kanaatimce. Dün bunu ifade ettim.

Sinan Oğan buna kendi yorumlarını yazdı, ben de kendisine cevap verdim. Sosyal medyada bu karşılıklı yazışmayı görebilirsiniz. Yüzde 5 oy ile geri kalan yüzde 95’i kilitliyorlar bana göre.

Oğan ile Özdağ arasında zihniyet farkı yok. Birinin Tayyip Bey’i, öbürünün Kemal Bey’i desteklemesi benim için hiçbir anlam ifade etmiyor.

Ruh ikizi siyasetçiler.

Maalesef Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs sonrasının panik ve telaşı içinde Ümit Özdağ zihniyetine boyun eğdi.

Üzülerek söylemek zorundayım ki Kemal Bey’in de son 1 hafta içinde Cumhur İttifakı zihniyetinden hiç farkı kalmadı.