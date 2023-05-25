Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu yayını sonrası yeni açıklama: TV kanalları istedikleri gibi yayınlayabilirler

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği yayın sonrası kişisel Twitter hesabında yeni bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu programa katılarak karşıt görüşlü insanların sorularını yanıtlamıştı. Terörden sığınmacılara, 300 milyar dolardan deprem konutlarına pek çok konunun gündeme geldiği bölüm, 15 saat içinde 9.8 milyon izlenmeye ulaştı.

Uğur, çok sayıda kanalın kendisini aradığını belirterek "TV kanalları arayıp izin istiyorlar, hiç lüzum yok. İsteyen TV kanalları programımızın 15 Bölümünü de dilediği gibi yayımlayabilir. Telif yok. Teşekkürler" dedi ve ekledi:

"Ancak kazandırdığı geliri bağışlamanızı dilerim. Biz bağışladık zira."