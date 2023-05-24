Nagehan Alçı, Kılıçdaroğlu'na destek kararı alan Ümit Özdağ'ı hedef aldı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destek kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef aldı.

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Nagehan Alçı, Kılıçdaroğlu'na destek kararı alan Ümit Özdağ'ı hedef aldı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde buluştu. Ümit Özdağ sağlanan mutabakat sonrasında partisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklayarak seçmenlere çağrı yaptı.

Özdağ’ın, Kılıçdaroğlu’na destek kararının ardından AKP’ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

ÜMİT ÖZDAĞ'I HEDEF ALDI

Özdağ’ı hedef alan Alçı, “Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olması demek 2024 yerel seçimlerini Diyarbakır’da HDP/YSP kazansa bile Ümit Özdağ’ın atayacağı kayyumların Diyarbakır başta olmak üzere tüm HDP’li belediyelerin yönetimine el koyması demektir” dedi.

Alçı’nın, Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki protokolde “kayyum uygulamasına devam” kararı olmamasına rağmen Zafer Partisi’ni hedef alması dikkat çekti. Alçı devamında ise “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptığının farkında mı” ifadelerini kullandı.

PROTOKOLDE NE VAR

Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasındaki protokol ile Millet İttifakı’nın mutabakat metninde yer alan “kayyum” tartışmaları ile ilgili kısımların benzer olduğu görüldü.

Millet İttifakı’nın mutabakat metnin “Yerel Yönetimler” başlıklı bölümünde, kayyum uygulamasına son verileceği, yargı kararı olmaksızın seçilmiş yöneticilerin görevden alınmasının bitirileceği ifade edilmişti.

Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında yapılan protokolde de kayyum kararı yargı kararına dayandırıldı.

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