İmamoğlu'ndan Bayrampaşa'daki provokasyona ilişkin açıklama: 'O aldatılmış bir insan'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Habertürk canlı yayınında konuşuyor.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Devletin bütün imkanları, bizim vergilerimizin kasasına girdiği devletin bütün imkanları ki bugün TRT'nin kasasına giren kesimin haklarının korunmadığı ortam. Sistemin yarattıığı arızalar var. Bugün artık bakan milletvekili adayı olmuş, olmamış, bakanlığı düşüyor mu düşmüyor mu, saldım çayıra Mevlam kayıra bir düzenle. Bu seçimin sistem tercihi seçimi olduğunu her yerde söyledik. Böyle bir atmosfer. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu 4 yıla yakın performans düzlemi var. Başta 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere. Başta sayın Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere bana Mansur Bey'e, Meral Hanım'a diğerlerine ağza alınmayacak şekilde terörist yakıştırmasıyla ve kanallardan aktörlerinden bilinçli üsluplarla karalama lekeleme düzlemine geçti mesele. Birinci turda bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim.

"BAYRAMPAŞA'DAKİ PROVOKASYON"

Pazarcı girer girmez 'PKK'lı çık dışarı, sen PKK'lısın' dedi. Ben dinledim sabırla. Kendisine en son 'Sensin PKK'lı' dedim. Bakın gariban insanın düştüğü duruma bakın. O aldatılmış bir insan. Kim aldattı? Başta cumhurbaşkanı. Kalbine mühür vurdular. Ekrem İmamoğlu'nu terör örgütü üyesi yaptı. Şikayetçi oldum, gözaltına alındığını öğrendim. Siyasetin geldiği nokta bu."

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