Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri, Londra tefecileri kazanacak'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk-Kanal D canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Kendi rekorlarımızı yükseltme çabasında olduk. Bugüne kadar bizle eser ve hizmette yarışacak bir muhalefet bulamadık. Türk demokrasisin en büyük talihsizliği bu. Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Televizyonlara davet ediyor. Benle ne konuşacaksın? Ortaya koyduğun bir eser yok. Okmeydanı SSK Hastanesi mi konuşacağım?

Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için onların uzantısının desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşacağım seninle? Bir de iftiraları var. Herhangi bir rehavet olmasa dahi tedbirimi almam lazım. Teşkilatımı uyaracağım ki, onlar da zafer sarhoşluğuna kapılmasın.

1. turu 5 puan önde bitirdik. Bu 5 puan rehavete sebep olmaması lazım. 50+1, oradaki 1 çok önemli. Her şeyi değiştirir. Hatay'da konteynerlerin olduğu yerde hazırlık yapılmıştı. Orada 40-50 bin kişi toplanmıştı. Oradan Sivas'a geçtik. Sivas bambaşkaydı. Meydanda 100 bin kişi vardı. 6'lı-7'li masanın etrafındakilerden bir tanesi de oralı. Buraya geldi mi diyorum? Gelmedi, hangi yüzle gelecek diyorlar? Madımak'ta oranın belediye başkanıydı. CHP'nin Temel Bey'le ilgili söylediklerini hatırlayın. İdamına varıncaya kadar talepleri vardı. O gün Sivas acaba niçin böyle bir katılım yaptı? 3 vekil bizde, 1 tane de MHP'de. Ankara-Sivas 2 saat. 1 ay ücretsiz dedik. Ücretsiz deyince cazibe arttı. Bundan sonraki süreci de teşvik edecek.

"KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA, TERÖR ÖRGÜTLERİ KAZANACAK"

Varsın birileri gerilimle kutuplaştırmayla yol almaya çalışsın, o bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Buradan taviz veremeyiz. 28 Mayıs'ta biz kazanırsak, 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Bunlara sormak lazım, Erdoğan'la kaç kere bir araya geldin? Erdoğan'ın onlara bakış açısını bildikleri için Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyorlar. Bunu terör örgütleri de diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar. Milletimin her bir ferdi, siyasi tercihi ne olursa olsun benim için kıymetlidir. Halkımla hep iç içe oldum. Muhalefet partilerine gönül veren vatandaşlarımızın moralini bozmadık. Ne diyorlar? Cehennemin kapıları. Bu kelimeleri her gün kullananların psikolojisin iyi olması mümkün değil. Bunlar toksik ilişkiler kurdular. Bu ilişkiler işi buralara getirdi. Negatif söylem kullanıyorlar. Arkadaşlarıma da söylüyorum 'Pozitif söylem içerisinde olacağız. Bunların yaptıklarını yapmayacağız.'

"KADINA ŞİDDETİ KESİNLİKLE REDDEDEN BİR PARTİYİZ"

Bu manşetleri kimler attı bilmiyorum. Türkiye'de parlamentoda kadın sayısını artıran parti, AK Parti'dir. En geç bayan milletvekilleri bizim. En genci 24 yaşında, iki fakülte mezunu. Teşkilatın kademelerinden gelmiş bir kızımız. Bunlar gençlerin temsilcisi konumunda olacak. Kadına şiddeti kesinlikle reddeden bir partiyiz. Kadına şiddet bizim inancımızda kesinlikle yasaklanmıştır. Böyle bir şeyi düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla AK Parti'de de böyle bir şeyi düşünmek mümkün değil. Kadınlarımız toplumun yarısı. Böyle olduğu için kadınlarımızın da parlamentoda temsil edilmesi gerekiyor. Biz neyi başardıysak, CHP'ye rağmen başardık. Onların kadınlarla ilgili söylemlerine bakmayın, samimi değiller. Kılıçdaroğlu, biz başörtüsünü özgürlük düzenlemesini hayata geçirdiğimizde AYM'ye koştu. Şimdi inkar ediyor. Yardımcısı konumunda olan bayan, üniversite kapılarında kızlarımızın başörtüsünü çıkarıp alıyorlardı. O odalara da ikna odaları diyorlardı. İkna odaların müseccel kurucusu o. Kızlarımız ne çileler çekti? Ben kendi kızlarımda bu sıkıntıyı yaşadım? İmam hatipli olmasına rağmen yaşadım. Arkadaşımın yanına gönderdim. İçeri almıyorlardı.

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI

Sinan Bey'in bize katılımdaki farklılık herhangi bir pazarlık vs değil. Sinan Bey, yarın akşam diğer akşam bazı televizyon programlarına çıkacak. Yarın da Mevlüt Bey ile bazı ziyaretler yapacak Antalya'da. Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda. Bu önemli gelişme. Taban Antalya'da bunu gördüğünde farklı bir yaklaşımla değerlendirme yapacaktır. Sinan Bey'in televizyon programları yapması da bazı istifhamları ortadan kaldıracaktır. 5.2 olabilir, fazla olabilir, eksik olabilir. Önemli olan ortaya çıkan sinerjiyi değerlendirmektir. Sinan Oğan bir gerçek. Daha sonra bizle hareket etme kararı almıştır. Pazarlık olmadı. Benim yapımda böyle bir şey söz konusu değil. Bu Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı. Malum toplamı 1 puan etmeyen partilere 40 vekillik verdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN AÇIKLAMALARI

Bunların kendi arasındaki görüşmelerde, Kılıçdaroğlu aba altında sopayı göstermişler demek ki. Terör örgütleriyle pazarlık yaparsan, iradeni ipotek altına böyle alırlar. Selo'yu çıkaralım istiyorsanız, bize oy vereceksiniz? Sen kimsin ki yargının verdiği karara böyle bir şey diyorsun? Biz Anayasa devletiyiz. Bu Anayasa'yı tanımamaktır. Bu hukuka müdahaledir. Kılıçdaroğlu'nun hukuku siyasallaştırdığının da göstergesidir. Taksim Gezi olaylarının baş aktörlerinden de bir tanesini de serbest bırakacağım diyor. Ali kıran baş kesen misin sen? Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun?

"KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZDAĞ'A ÜÇ BAKANLIK TEKLİF EDİLMİŞ"

Numan Bey açıkladı. Böyle bir talebi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu 3 bakanlık teklifi yapmış. Numan Bey'e 'AFAD gibi bir bakanlık veya İçişleri Bakanlığı verilirse, bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa, destek veririm' demiş. Numan Bey de kendisine, 'Cumhurbaşkanımız böyle şeylere kapalı' demiş. Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. İçişleri Bakanlığı talebi oldu. Numan Bey de 'Cumhurbaşkanımız kabul etmez' dedi. Böylelikle bağ koptu.

"KRİZ SÖYLEMLERİNE KİMSE KULAK ASMASIN"

Açık ve net söylüyorum. Bu kriz tellallarının kriz söylemlerine kimse kulak asmasın. Bu çok yanlış olur. Bunun başını çeken Kılıçdaroğlu ve şürekasıdır. Vatandaşımızı algılarla yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunlar otelde IMF temsilcileriyle görüşme yaptılar. Bize de borç almayı tavsiye ettiler. Ben de 'borç alma gibi hevesimiz yok' dedim. Bizim bu tefecilerle ne işimiz var? Daha önce de banka ve borsaya yönelik açıklamaları var. Piyasaları hep manipüle etmeye gayret ettiler. Biz bunları hep yerinde çökerttik. Kimse şüphe etmesin, finans sistemimiz sağlam. Körfez ülkelerinden sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da kısa süre için de olsa Merkez Bankamızı ve piyasamızı rahatlattı."