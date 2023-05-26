'Soylu talimat verdi' iddiası | Barış Pehlivan: Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan,

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'Soylu talimat verdi' iddiası | Barış Pehlivan: Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan "İstanbul’daki 61 okulun ismi var önümde. Seçim günü o okullarda 1. sınıf Emniyet müdürleri görev yapacak. Amaçları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatını yerine getirmek..." ifadelerini kullandı. 

Pehlivan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde 1. sınıf Emniyet Müdürü olan bazı polis başmüfettişlerinin seçim günü üç büyük kentte belirlenen okullarda hazır olacaklarını belirterek, "Örneğin, sadece İstanbul’un 19 ilçesindeki okullarda 61 polis başmüfettişi görevlendirildi. Peki, amaç ne? Emniyet müdürlerine verilen sözlü talimatta, Oy ve Ötesi aracılığıyla gelen müşahitlerin sandık çevresine yaklaştırılmaması istenildi" diye yazdı.

Büyük kentlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy potansiyelinin yüksek olduğu okullar için İçişleri Bakanlığı'nın özel bir görevlendirme yaptığını kaydeden Pehlivan, "İşin çarpıcı yanı ise şu. Misal, İstanbul’un bir ilçesindeki birinci turda kullanılan oy oranlarını inceliyorum... Kılıçdaroğlu küçük bir oranla Erdoğan’a karşı birinci çıkmış. İşte bu pazar o ilçedeki 7 ayrı okula polis başmüfettişleri görevlendirildi." dedi.

Pehlivan, "Görünen o ki 1. sınıf Emniyet müdürleri o okullarda Oy ve Ötesi üzerinden gelen yasal müşahitleri sandığa yaklaştırmamak için bir çaba içinde olacak. Aslında 28 Mayıs’ta biraz da böylesi kararları oylayacağız" ifadelerini kullandı.

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Barış Pehlivan
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'Soylu talimat verdi' iddiası | Barış Pehlivan: Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev Barış Pehlivan: Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev