Kulis: Muharrem İnce'nin fikrini değiştirmek için CHP'li belediye başkanları devreye girdi

Kulislerde konuşulanlara göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ikinci tur seçimlerine “tarafsız kalma” fikrini değiştirmek için CHP’li belediye başkanları Zeydan Karalar, Hasan Akgün ile Tanju Özcan devreye girdi. Ancak İnce 'tarafsız kalma' tavrını korudu.

Kulis: Muharrem İnce'nin fikrini değiştirmek için CHP'li belediye başkanları devreye girdi

Dağılan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erdoğan derken Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ da Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Gözler bir kez daha 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala hakkında çıkan iddialar nedeniyle cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce’ye çevrildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İnce’nin, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi yönünde karar alması için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün devreye girdi. Ancak önceki gün İnce ile yapılan görüşme “sonuç vermedi.” İnce’nin kendisi hakkındaki iddialar nedeniyle hâlâ “CHP’ye kırgın olduğu” belirtilirken partisini “doğrudan bir adaya yönlendirmeyeceğini söylediği” ileri sürüldü.

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, parti yönetiminin “Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi” ve “seçmenin serbest bırakılması” yönünde ikiye bölündüğü belirtildi. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı sonrasında İnce, ikinci tur seçimleri için “tarafsız kalma” tavrını korudu. Partide, “herhangi bir adayın desteklenmemesi” kararının altında “İnce’nin seçmenin kararına saygı duymasının olduğu” kaydedildi.

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