Erdoğan'dan 'Akil İnsanlar' yorumu: 'Ne kadar entel dantel varsa davet ettik'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında Çözüm Süreci'ne ilişkin değerlendirmeler yaptı.

O dönem hükümetin, süreci halka anlatmak üzere 7 coğrafi bölge için ayrı ayrı kurduğu Akil İnsanlar Heyeti'ni şu sözlerle anlattı:

"O çözüm sürecinde katılanlar, Türkiye'nin bütün bir defa ne kadar entel, dantel ne kadar kanaat önderleri varsa... Türkiye'nin genelinden buraya insanları biz davet ettik. Onlarla beraber yaptık. Sanatçısı vardı, hepsi vardı. Halkla görüşme, Çözüm Süreci'ne yönelik bir adımdı..."

63 kişiden oluşan ve 7 bölgede halkla toplantılar yapan 'Akil İnsanlar Heyeti', şu isimlerden oluşuyordu:

Akdeniz Bölgesi

Başkan: Rifat Hisarcıklıoğlu

Başkan Vekili: Lale Mansur

Sekreter: Tarık Çelenk

Kadir İnanır

Nihal Bengisu Karaca

Şükrü Karatepe

Muhsin Kızılkaya

Öztürk Türkdoğan (İHD)

Hüseyin Yayman

Doğu Anadolu Bölgesi

Başkan: Can Paker

Başkan Vekili: Sibel Eraslan

Sekreter: Ayhan Ogan

Mahmut Arslan (HAK-İŞ)

Abdurrahman Dilipak

İzzettin Doğan

Abdurrahman Kurt

Zübeyde Teker

Mehmet Uçum

Ege Bölgesi

Başkan: Tarhan Erdem

Başkan Vekili: Avni Özgürel

Sekreter: Arzuhan Doğan Yalçındağ

Vedat Ahsen Coşar (TBB) (Yerine Hasan Karakaya Eklendi)

Erol Ekici (DİSK)

Hilal Kaplan

Fuat Keyman

Fehmi Koru

Baskın Oran

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Başkan: Yılmaz Ensaroğlu

Başkan Vekili: Kezban Hatemi

Sekreter: Mehmet Emin Ekmen

Murat Belge

Fazıl Hüsnü Erdem

Yılmaz Erdoğan

Etyen Mahçupyan

Lami Özgen (KESK)

Ahmet Faruk Ünsal (MAZLUM Der)

İç Anadolu Bölgesi

Başkan: Ahmet Taşgetiren

Başkan Vekili: Beril Dedeoğlu

Sekreter: Cemal Uşşak

Vahap Coşkun

Doğu Ergil

Erol Göka

Mustafa Kumlu (TÜRK-İŞ)

Fadime Özkan

Celalettin Can

Marmara Bölgesi

Başkan: Deniz Ülke Arıboğan

Başkan Vekili: Mithat Sancar

Sekreter: Levent Korkut

Mustafa Armağan

Ali Bayramoğlu

Ahmet Gündoğdu

Hayrettin Karaman

Hülya Koçyiğit

Yücel Sayman

Karadeniz Bölgesi

Başkan: Yusuf Şevki Hakyemez

Başkan Vekili: Vedat Bilgin

Sekreter: Fatma Benli

Şemsi Bayraktar (TZOB)

Kürşat Bumin

Oral Çalışlar

Orhan Gencebay

Yıldıray Oğur

Bendevi Palandöken (TESK)