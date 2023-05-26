Erdoğan'dan 'Akil İnsanlar' yorumu: 'Ne kadar entel dantel varsa davet ettik'
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 gün kala CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayınında gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Çözüm Süreci kapsamında oluşturulan ve Anadolu'yu gezen 'Akil İnsanlar Heyeti'ne ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında Çözüm Süreci'ne ilişkin değerlendirmeler yaptı.
O dönem hükümetin, süreci halka anlatmak üzere 7 coğrafi bölge için ayrı ayrı kurduğu Akil İnsanlar Heyeti'ni şu sözlerle anlattı:
"O çözüm sürecinde katılanlar, Türkiye'nin bütün bir defa ne kadar entel, dantel ne kadar kanaat önderleri varsa... Türkiye'nin genelinden buraya insanları biz davet ettik. Onlarla beraber yaptık. Sanatçısı vardı, hepsi vardı. Halkla görüşme, Çözüm Süreci'ne yönelik bir adımdı..."
63 kişiden oluşan ve 7 bölgede halkla toplantılar yapan 'Akil İnsanlar Heyeti', şu isimlerden oluşuyordu:
Akdeniz Bölgesi
Başkan: Rifat Hisarcıklıoğlu
Başkan Vekili: Lale Mansur
Sekreter: Tarık Çelenk
Kadir İnanır
Nihal Bengisu Karaca
Şükrü Karatepe
Muhsin Kızılkaya
Öztürk Türkdoğan (İHD)
Hüseyin Yayman
Doğu Anadolu Bölgesi
Başkan: Can Paker
Başkan Vekili: Sibel Eraslan
Sekreter: Ayhan Ogan
Mahmut Arslan (HAK-İŞ)
Abdurrahman Dilipak
İzzettin Doğan
Abdurrahman Kurt
Zübeyde Teker
Mehmet Uçum
Ege Bölgesi
Başkan: Tarhan Erdem
Başkan Vekili: Avni Özgürel
Sekreter: Arzuhan Doğan Yalçındağ
Vedat Ahsen Coşar (TBB) (Yerine Hasan Karakaya Eklendi)
Erol Ekici (DİSK)
Hilal Kaplan
Fuat Keyman
Fehmi Koru
Baskın Oran
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Başkan: Yılmaz Ensaroğlu
Başkan Vekili: Kezban Hatemi
Sekreter: Mehmet Emin Ekmen
Murat Belge
Fazıl Hüsnü Erdem
Yılmaz Erdoğan
Etyen Mahçupyan
Lami Özgen (KESK)
Ahmet Faruk Ünsal (MAZLUM Der)
İç Anadolu Bölgesi
Başkan: Ahmet Taşgetiren
Başkan Vekili: Beril Dedeoğlu
Sekreter: Cemal Uşşak
Vahap Coşkun
Doğu Ergil
Erol Göka
Mustafa Kumlu (TÜRK-İŞ)
Fadime Özkan
Celalettin Can
Marmara Bölgesi
Başkan: Deniz Ülke Arıboğan
Başkan Vekili: Mithat Sancar
Sekreter: Levent Korkut
Mustafa Armağan
Ali Bayramoğlu
Ahmet Gündoğdu
Hayrettin Karaman
Hülya Koçyiğit
Yücel Sayman
Karadeniz Bölgesi
Başkan: Yusuf Şevki Hakyemez
Başkan Vekili: Vedat Bilgin
Sekreter: Fatma Benli
Şemsi Bayraktar (TZOB)
Kürşat Bumin
Oral Çalışlar
Orhan Gencebay
Yıldıray Oğur
Bendevi Palandöken (TESK)