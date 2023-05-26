Sokak röportajında mikrofon uzatılan seçmen 'Oğan'ın yeğeniyim, dayım yanlış yaptı' dedi: Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim

14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'ndan aday olan ancak seçilemeyince saf değiştirip Cumhur İttifakı'nı desteklemeye başlayan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eleman" olarak tanımladığı Sinan Oğan'ın yeğeni sokak röportajında konuştu.

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabından sokak röportajının yer aldığı videoyu paylaştı. Röportajda Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 'yeğeni' olduğunu ileri süren seçmen; "Onun politikasını kendime uygun bulmuyorum, yanlış yaptığını düşünüyorum o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim" dedi.

CHP'li Demir, sosyal medya hesabından sokak röportajı paylaştı. Röportajda bir genç, Sinan Oğan'ın kendisinin 'dayısı' olduğunu iddia etti. Seçmen, ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı alan 'dayısının' yanlış yaptığını düşünerek, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

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