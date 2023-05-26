'Adam kazandı' mesajını okuyan İsmail Küçükkaya, İnce'nin o sözlerini paylaştı: Şu kulaklarım duydu
2018 seçimlerinde Muharrem İnce'nin gönderdiği "Adam kazandı" mesajını canlı yayında okuyan İsmail Küçükkaya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile yaptığı görüşmeyle ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.
Türkiye, adım adım ikinci tur seçimlerine gidiyor. Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci turda ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan aldığı kararla Recep Tayyip Erdoğan'ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti.
İNCE TARAFSIZ KALACAĞINI AÇIKLADI
Bu gelişmelerden sonra dün de HDP ve YSP, Kılıçdaroğlu'nu, ilk turda yarıştan çekilen Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ise tarafsız kalacağını açıkladı.
İNCE-KARALAR GÖRÜŞMESİNİ AKTARDI
Seçime sayılı günler kala Halk TV'de İsmail Küçükkaya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Muharrem İnce arasında geçen diyaloğu aktardı.
Küçükkaya, Karalar'dan 'Kulaklarım şunları duydu' diyerek İnce'nin Karalar'a ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyi içinden gelmediğini söylediğini ifade etti.
Küçükkaya şunları anlattı: