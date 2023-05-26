CHP'li Muharrem Erkek'ten yurt dışı sandıklarında mükerrer oy iddiaları için açıklama: Oy kullandığınız sistemde görülüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Twitter hesabından yurt dışı sandıklarında mükerrer oy kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Erkek, yurt dışı sandıklarında oy kullanan kişinin bilgisayar sistemine işlendiğini ve oy kullandığının tespit edilebildiğini aktardı.

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CHP'li Muharrem Erkek'ten yurt dışı sandıklarında mükerrer oy iddiaları için açıklama: Oy kullandığınız sistemde görülüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Twitter hesabından yurt dışı sandıklarında mükerrer oy kullanıldığına yönelik iddialar hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bugün Twitter hesabından yurt dışında kullanılan oylara ilişkin gündeme getirilen iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Erkek, “Yurtdışı oylara ilişkin sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşmakta. Benzeri iddialar daha önce de dile getirilmişti. Örneğin; Almanya Bremen’e ilişkin paylaşım yapılmış: ‘Bremen’in 1138 seçmeni var ama geçerli oy nasıl 10 bin 680 olur?’ Bremen’de kayıtlı bir seçmen yok, sıfır. Hepsi Hannover’e bağlı. Hannover’in toplam seçmeni ise 114 bin 119. Bu arada Bremen’de de sandık kuruldu. Yurt dışında bilgisayar sistemi var. Nerede oy kullanırsanız kullanın sisteme giriyor ve sizin oy kullandığınız görülüyor” dedi.   

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in açıklaması şöyle:

“Yurtdışı oylara ilişkin sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşmakta. Benzeri iddialar daha önce de dile getirilmişti. 17 Mayıs günü Genel Merkezimizde yaptığım açıklamada, bu konuya da değinmiş ve şunları söylemiştim: Örneğin; Almanya Bremen’e ilişkin paylaşım yapılmış: ‘Bremen’in 1138 seçmeni var ama geçerli oy nasıl 10 bin 680 olur?’ Bremen’de kayıtlı bir seçmen yok, sıfır. Hepsi Hannover’e bağlı. Hannover’in toplam seçmeni ise 114 bin 119.

Bu arada Bremen’de de sandık kuruldu. Bremen’de kullanılan oy ise 12 bin 151 ve Hannover seçmenine bağlı bunlar. Hannover’in seçmeni 114 bin 119. Bunların hepsini tek tek takip ediliyoruz. Yurtdışındaki seçmenler her yerde oy kullanabiliyor. Bremen’in seçmeni gidip Köln’de de kullanabilir. Köln’ün seçmeni gidip İngiltere’de de kullanabilir, Fransa’nın seçmeni gidip Amerika’da da kullanabilir. Veya Türkiye’de bulunuyorsa buradaki gümrük kapılarında da kullanabilir. Yurt dışında bilgisayar sistemi var. Nerede oy kullanırsanız kullanın sisteme giriyor ve sizin oy kullandığınız görülüyor.” 

Kaynak: ANKA

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