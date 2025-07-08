Kirazın Renklerine Göre Faydaları 'Yok Artık' Dedirtti: Öğrenince Kulağınıza Küpe Olacak

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Kiraz, A, C, E ve B grubu vitaminleri başta olmak üzere, demir, potasyum ve lif açısından oldukça zengin bir meyve. Yarım kilogram kiraz tüketimi günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca içerdiği melatonin sayesinde uyku düzenine katkı sağlarken, yüksek antioksidan seviyesi ile bağışıklığı destekliyor.

KİRAZ ÇEŞİTLERİ: HANGİSİNİN NE FAYDASI VAR?

Kırmızı kiraz: En yaygın türü olan kırmızı kiraz, genellikle daha tatlıdır ve taze tüketimde ilk tercih edilir.

Siyah (koyu bordo) kiraz: Zengin antosiyanin içeriği ile kalp sağlığı için oldukça değerlidir.

Beyaz ve sarı kiraz: C vitamini açısından oldukça yüksek olup, alerji riski diğer türlere göre daha düşüktür.

KİRAZIN SAĞLIĞA FAYDALARI NEDİR?

Enerji verir: İçeriğindeki doğal şekerler sayesinde vücuda kısa sürede enerji sağlar.

Uykuya yardımcı olur: Melatonin içeriği ile uyku kalitesini artırır.

Göz sağlığını korur: Beta-karoten yönünden zengin olan kiraz, görüşü destekler.

Anti-kanser etki: 100’den fazla antioksidan içeren kiraz, kanserle savaşta doğal destek olarak görülüyor.

Sindirim sistemine dost: Yüksek lif oranı sayesinde bağırsakları çalıştırır ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Ağrılara iyi gelir: Potasyum ve salisilik asit içeriği ile kas ağrıları ve romatizmal rahatsızlıklarda doğal bir destek sunar.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir: Antosiyaninler sayesinde hafızayı kuvvetlendirir ve bilişsel yaşlanmayı geciktirir.

Kan dolaşımını destekler: Flavonoid ve karotenoidlerle damar sağlığını iyileştirir, kan pıhtılaşmasını düzenler.

Demir deposu: Kansızlık problemi yaşayanlar için doğal bir takviye niteliğindedir.

KİMLER DİKKATLİ TÜKETMELİ?

Alerjisi olanlar: Parlak ve koyu renkli meyveler alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.

Gastrit ve diyabet hastaları: Yüksek şeker içeriği ve mide asidini artırıcı etkisi nedeniyle risk oluşturabilir.

Bağırsak hassasiyeti olanlar: Aşırı tüketimi gaz, şişkinlik ve ishal gibi sorunlara yol açabilir.

Küçük çocuklar: Enzim sistemleri tam gelişmediği için cilt döküntülerine neden olabilir.

KİRAZ KİLO ALDIRIR MI?

100 gram kiraz yaklaşık 50 kalori içeriyor. Şeker oranı yüksek olduğu için kilo kontrolü yapan bireylerin porsiyonlara dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar, günlük kiraz tüketiminin 1 kilogramı aşmaması gerektiğini vurguluyor. Tek seferde ise 300 gramı geçmemek en ideal tüketim miktarı olarak öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi