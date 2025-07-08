Bankaların Faizsiz Kredi Yarışı Kızıştı! 85 Bin Lira Verilecek
İhtiyaç kredisi faizlerinin tırmanışa geçmesi, vatandaşları alternatif finansman yollarına yönlendirdi. Özellikle yüksek faizli kredi geri ödemelerinden kaçınmak isteyen kişiler için bankalar, faizsiz kredi kampanyalarıyla dikkat çekmeye başladı. Bazı bankalar sundukları bu avantajları genişletirken, faizsiz kredi limiti 85 bin TL’ye kadar çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemlerde enflasyondaki artışla birlikte ihtiyaç kredilerinin maliyetleri de katlanarak arttı. 100 bin TL’lik standart bir ihtiyaç kredisi çeken vatandaş, bankasına göre ortalama 130 bin TL ila 150 bin TL arasında geri ödeme yapmak zorunda kalıyor. Aylık taksit ödemeleri ise 11 bin TL’yi geçebiliyor. Bu tablo, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için ciddi bir yük oluştururken, gözler bankaların faizsiz kampanyalarına çevrildi.
DİJİTALDE FAİZSİZ KREDİ YARIŞI BAŞLADI
Bankalar, özellikle dijital kanallar ve mobil bankacılık üzerinden sundukları faizsiz kredi paketleriyle yeni müşteri kazanmayı hedefliyor. Güncel verilere göre bazı bankalar, sundukları faizsiz kredi limitini 85 bin TL seviyesine çıkarmış durumda. Kimi bankalar bu tutarı tamamen sıfır faizli kredi olarak sunarken, bazıları bunu nakit avans ve ek hesap desteğiyle birleştiriyor.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kampanyalarda bankaların sunduğu faizsiz kredi miktarları şöyle:
Akbank: 60.000 TL faizsiz kredi + 25.000 TL nakit avans = 85.000 TL toplam destek
TEB: 50.000 TL faizsiz kredi + 25.000 TL nakit avans = 75.000 TL toplam destek
Garanti BBVA: 50.000 TL faizsiz kredi + 25.000 TL nakit avans = 75.000 TL toplam destek
QNB Finansbank: 50.000 TL faizsiz kredi + 25.000 TL nakit avans = 75.000 TL toplam destek
Enpara: 60.000 TL’nin tamamı faizsiz kredi
İş Bankası: 30.000 TL ek hesap + 25.000 TL nakit avans = 55.000 TL toplam destek
DenizBank: 25.000 TL faizsiz kredi + 25.000 TL nakit avans = 50.000 TL toplam destek
UZMANLARDAN 'DETAY' UYARISI
Kredi almak isteyen vatandaşlara seslenen finans uzmanları, kampanyaların cazibesine kapılmadan önce şartların dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Bazı bankalar faiz uygulamasa da dosya masrafı, işlem ücreti gibi ek maliyetler doğurabiliyor. Ayrıca birçok kampanya sadece yeni müşteri statüsünde olan kişilere yönelik sunuluyor.
KİMLER KREDİLERDEN YARARLANABİLİR?
Faizsiz kredi kampanyalarına başvurmak isteyenlerin, genellikle bankayla ilk kez çalışıyor olmaları ve başvurularını dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bununla birlikte kredi notunun yüksek olması ve gelir beyanının sağlanması da başvuru sürecinde önemli kriterler arasında yer alıyor.