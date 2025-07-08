Bankaların Faizsiz Kredi Yarışı Kızıştı! 85 Bin Lira Verilecek

Son dönemlerde enflasyondaki artışla birlikte ihtiyaç kredilerinin maliyetleri de katlanarak arttı. 100 bin TL’lik standart bir ihtiyaç kredisi çeken vatandaş, bankasına göre ortalama 130 bin TL ila 150 bin TL arasında geri ödeme yapmak zorunda kalıyor. Aylık taksit ödemeleri ise 11 bin TL’yi geçebiliyor. Bu tablo, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için ciddi bir yük oluştururken, gözler bankaların faizsiz kampanyalarına çevrildi.