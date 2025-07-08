1 Asrı Deviren Firma Tarihe Karışmamak İçin Çabalıyor! Kritik Sürece Girdi

1918 yılında kurulan ve şu anda beşinci kuşak temsilciler Friedrich ve Florian Leupold tarafından yönetilen aile şirketi, iflas sürecine rağmen operasyonlarına ara vermeden devam edecek. Şirket bünyesinde çalışan 161 personelin maaşları, üç ay boyunca Federal İş Ajansı’nın sunduğu iflas ödeneğiyle garanti altına alındı.