1 Asrı Deviren Firma Tarihe Karışmamak İçin Çabalıyor! Kritik Sürece Girdi
Almanya’nın Yukarı Frankonya bölgesinde faaliyet gösteren köklü lojistik şirketi Spedition Leupold GmbH, zorlu ekonomik koşullara daha fazla dayanamayarak iflas koruması talebinde bulundu. Şirketin, borçlu tarafından yürütülen yeniden yapılanma süreci kapsamında Hof Yerel Mahkemesi’ne başvurduğu öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
1918 yılında kurulan ve şu anda beşinci kuşak temsilciler Friedrich ve Florian Leupold tarafından yönetilen aile şirketi, iflas sürecine rağmen operasyonlarına ara vermeden devam edecek. Şirket bünyesinde çalışan 161 personelin maaşları, üç ay boyunca Federal İş Ajansı’nın sunduğu iflas ödeneğiyle garanti altına alındı.
ZORLU KOŞULLAR İFLASA SÜRÜKLEDİ
Şirketten yapılan açıklamada, yeniden yapılandırma kararının temelinde yükselen lojistik maliyetleri, nitelikli iş gücü sıkıntısı ve Almanya ekonomisindeki durgunluğun yer aldığı belirtildi. “Şirket erken davranarak, borçlu tarafından yürütülecek öz yönetime dayalı yeniden yapılandırma için güçlü bir başlangıç noktası oluşturdu” ifadelerine yer verildi.
Leupold Grubu’na bağlı olarak hizmet veren firma, lojistik sektöründe neredeyse asırlık bir deneyime sahip. Hukuki süreçte görev alan bağımsız danışmanlık ekibi, şirketin mevcut mali durumunu detaylı olarak analiz ediyor ve sürdürülebilir bir gelecek için uygun stratejiler geliştiriyor.
OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Yetkililer, şirketin şu anda herhangi bir faaliyet kesintisi yaşamadan müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini vurgularken, sürecin tüm taraflar için şeffaf şekilde ilerletileceğini belirtti.
Almanya genelinde lojistik sektöründe yaşanan daralma, birçok geleneksel firmanın ayakta kalmasını zorlaştırırken, Spedition Leupold GmbH gibi köklü şirketler de bu sarsıntıdan etkileniyor. Şirketin nasıl bir yeniden yapılanma planı izleyeceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.