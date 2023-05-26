Mitingler gösterdikleri videonun montaj olduğunu kabul eden Erdoğan: "Şantaj, tehdit, kumpas dahil her yolu meşru gören bir ilkesizlik var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "Kadın Buluşması" programında konuştu.

Erdoğan, "Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için 1 gün kaldı. Bu Pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız" dedi.

Muhalefeti hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı, "Bunlar gerçekten gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpler mühürlü. Bunların böyle bir derdi de yok, her şey yalan üzerine kurulu. İşte bu yalanlara da gelin Pazar günü son verelim, bıktık bu yalanlardan" ifadesini kullandı.

“ŞANTAJ, BASKI, TEHDİT, KUMPAS DAHİL HER YOLU MEŞRU GÖREN BİR İLKESİZLİK VAR”

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her kul gibi yapmak isteyip yapamadıklarımızla, eksiklerimizle, kusurlarımızla milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta SSK'yı batıran, CHP'yi batıran bir kifayetsizlik örneği var. Daha 2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanı gece yarısı kapı dışarı eden bir vicdansızlık örneği var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör ele başlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtan bir teslimiyet var. Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj, baskı, tehdit, kumpas dahil her yolu meşru gören bir ilkesizlik var. Bakanlık pazarlığı... Hale bak. Yüzde 1'i zor bulan bir gruba 40 milletvekili dağıtan bir garip insan var. Bir özelliği de hesap uzmanı... Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kendi vekil sayılarını yok edecek sayıda bir oranla 40 tane vekillik dağıtıyor.

'SELO'NUN ÇIKMASINI İSTİYORSANIZ OYLARI BİZE VERECEKSİNİZ NASIL DERSİNİZ?'

'Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz' diyorlar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Edirne'de cezasını çekiyor. Bu ülke hukuk devleti değil mi? Hukuk devletinde sen kendini tamamen hukukun üzerine çıkartıp Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyları bize vereceksiniz nasıl dersiniz?

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti, diyor ki 'bırakın general olsa ne yazar'. Halka da 'it sürüleri' diyor. Diyen kim, bir HDP'li. Bu kişiye karşı yargı devreye girdi mi, maalesef girmedi. Onlardan değil farklı bir kesimden olsa herhalde yakasına yapışılır Gazi Mustafa Kemal'e hakaretten içeri alınırdı.

'YARIM BIRAKTIĞIMIZ İŞİ 28 MAYIS'TA EZİCİ ÇOĞUNLUKLA TAMAMLAYACAĞIZ'

Her zaman benim bir sözüm var, kale içeriden fethedilir, sizinle bu fethi yapacağız. Pazartesi günü İstanbul’un fethi. İnşallah pazartesi de fethi kutlayalım. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta ezici çoğunlukla tamamlayacağız. Pazar günü oy kullanmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sandığın telafisi yoktur. Pikniğe daha sonra gidilir. Tarladaki işler ertesi gün de yapılır ama sandık önümüze 5 yılda bir gelir. Sizlerden sabahın çok erken saatlerinden itibaren oy verme yerlerine gidip oraları bayram yerlerine çevirmenizi istiyorum."