Montaj itirafının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik video

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "montaj" itirafının ardından yaptığı açıklamada videoyu "Gebçlerin kıvrak zekası" olarak yorumladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK elebaşı ile beraber reklam filmi çektiği görüntülerin montaj olduğunu kabul ettikten sonra ilk kez konuştu.

Videoyu "gençlerin kıvrak zekası" olarak nitelendiren Erdoğan, "Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta düzenlediği mitingde konuştu. Dün katıldığı yayında, CHP'nin "Haydi" reklam filmine PKK elebaşı eklenen videosunun "montaj" olduğunu kabul eden Erdoğan, videonun "5 saniyelik kıvrak zekanın ürünü" olduğunu iddia etti.

Muhalefeti, montaj olduğunu kabul ettiği görüntüler hakkında, "5 saniyelik video üzerinde arsızca tepiniyorlar" diye hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar"

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