İslam Memiş: İkinci Dalış Başlıyor
Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken, yatırımcılar yön arayışını sürdürüyor. Son günlerde 4.000 lira seviyesinin altına gerileyen gram altın, haftanın son işlem gününde yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla altın fiyatlarında düşüş yaşansa da, uzmanlar bu gerilemenin kalıcı olmayacağı görüşünde.
Kaynak: Haber Merkezi
Finans Analisti İslam Memiş, gram altında kısa vadeli dalgalanmalara dikkat çekerek yatırımcılara uyarıda bulundu. Gram altının 3.965 liraya kadar geriledikten sonra yeniden 4.147 liraya yükseldiğini hatırlatan İslam Memiş, önümüzdeki günlerde 4.200 lira seviyesinin yeniden test edilebileceğini ifade etti.
ALTIN SATIŞINA KARŞI UYARI
İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, düşüşlerin geçici olduğunu vurgulayarak, “Direnç seviyeleri test edildikten sonra ikinci bir düşüş yaşanabilir. O gün elinde nakit olanlar için tekrar alım fırsatı doğabilir. Ancak elimde altın olsaydı bu dönemde satmazdım” ifadelerini kullandı.
ONS ALTINDA DA TOPARLANMA SİNYALİ
Ons altın fiyatlarına da değinen İslam Memiş, dün 3.120 dolara kadar gerileyen ons altının bugün 3.252 dolara yükseldiğini, an itibarıyla ise 3.208 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü belirtti.
Bu veriler, piyasanın kısa vadeli tepkilerle yön değiştirdiğini ve yatırımcıların temkinli olması gerektiğini ortaya koyuyor.