İslam Memiş: İkinci Dalış Başlıyor

ALTIN SATIŞINA KARŞI UYARI

İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, düşüşlerin geçici olduğunu vurgulayarak, “Direnç seviyeleri test edildikten sonra ikinci bir düşüş yaşanabilir. O gün elinde nakit olanlar için tekrar alım fırsatı doğabilir. Ancak elimde altın olsaydı bu dönemde satmazdım” ifadelerini kullandı.