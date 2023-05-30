Artık bu teknikle yapacağınız hamur kızartması asla yağ çekmeyecek! Puf puf kabaracak

Bu teknikle yapacağınız hamur kızartması, daha hafif ve puf puf kabarık olacaktır. İşte, hamur kızartması yaparken yağ çekmemesi için kullanabileceğiniz birkaç ipucu:

1. Sıcaklık: Yağın sıcaklığı, hamur kızartmasının yağ çekmesini önleyebilir. Yağın sıcaklığı, 175-180 derece arasında olmalıdır. Bu sıcaklık, hamur kızartmasının hızlı bir şekilde pişmesini sağlar ve yağın içine nüfuz etmesini önler.

2. Yağın kalitesi: Hamur kızartması yaparken, doğru yağı kullanmak önemlidir. Sağlıklı bir seçenek olarak, ayçiçek yağı veya kanola yağı kullanabilirsiniz.

3. Hamurun kıvamı: Hamurun kıvamı da önemlidir. Hamur, çok sert veya çok yumuşak olmamalıdır. Hamurun kıvamı doğru ayarlandığında, hamur kızartması daha az yağ çeker.

4. Fritöz kullanımı: Fritöz, hamur kızartmasını daha kolay ve daha hızlı pişirmenizi sağlar. Fritöz kullanırken, yağın sıcaklığına dikkat etmek ve hamur kızartmasını fazla doldurmamak önemlidir.

5. Pişirme süresi: Hamur kızartmasının pişirme süresi de önemlidir. Hamur kızartmasını fazla pişirmek, yağın içine nüfuz etmesine neden olabilir. Bu nedenle, hamur kızartmasını tarife uygun olarak pişirmeye özen gösterin.

Bu ipuçlarını takip ederek, daha hafif ve puf puf kabarık hamur kızartmaları yapabilirsiniz.

Malzemeler

2 su bardağı un

½ su bardağı su

1 tepeleme çay kaşığı karbonat

½ su bardağı yoğurt

Kızartmak için sıvıyağ



Hamur Kızartması

Nasıl Yapılır

Su ve yoğurt karıştırılarak ayran haline getirilir.

Un ve karbonat harmanlanır.

Bütün malzemeler karıştırılarak hamur formuna getirilir.

Bir bez serilerek dinlendirilir.

Bezelere bölünerek incecik açılır ve dilediğiniz şekilde kesilir.

Kızmış yağa atılarak pişirilir. Afiyet olsun.

Lezzet.com.tr - Kaynak -