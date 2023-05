Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç

Doğuştan kral olarak dünyaya gelmiş burçlar belli oldu. Akşam'da yer alan haberde asla işçi olmaya uygun olmayan burçların listesi paylaşıldı. Onlara emir vermeye de gelmez.

Yıldız gibi parlayan kral burçların en temel özellikleri ise bulundukları ortamı etkileme şekilleridir. Günümüzde bir krallık olsaydı bu burçlar krallık ailesinde yer alırlardı.

KOÇ BURCU

Liderlikte zirve olan Koç burcu tam bir kral sıfatına sahiptir. Zodyak haritasında ilk sırada yer alan ve yönetimsel gücü olan Koç burçları her alanda oldukça baskındırlar. İlişkilerde bulundukları ortamda yani kısaca her anlamda liderliği seven Koç burçları tam psikopat olabiliyorlar.

BOĞA BURCU

Boğa burcu yönetim katında olmayı sevdiğinden aşırı hırslı hatta bu uğurda kelle bile alır. Boğa burçlarının liderlik vasıfları biraz keskin kurallar içerir. Bu yüzden onlarla çalışmak çok zordur. Boğa burcu her zaman savaşta olan bir kraldır.

ASLAN BURCU

Ormanın kralı zodyak haritasında Koç'tan sonra gelen ikinci baskın liderdir. Ancak Aslan burcu krallığını tahtında yaşamayı sever. Aslan burçları nadiren savaşa girer. Egolu olduğundan savaş meydanında kaybetmeyi sevmez.

OĞLAK BURCU

İçinde sinsi liderliği asla göstermez. O kral olana kadar taht kavgalarını uzaktan izler. Oğlak burcu kral gibi görünmez. Çünkü bu yönünü çok iyi saklar. O elde edene kadar sessizliğini sakinliğini koruyan vakur bir kraldır.

Kaynak: Akşam