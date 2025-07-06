Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia! Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü?
"FETÖ üyeliği" ile suçlanan ve 2015 yılında Almanya'ya kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün yıllar sonra ilk kez, Muhammed Yakut'un Almanya'daki cenaze töreninde görüntülendiği iddia edildi. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı.
Hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan Muhammed Yakut, Hollanda'da 62 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilip bir gün sonra ilk belirlemelere göre "kalp krizi" sebebiyle, bulunduğu gece kulübünde hayatını kaybetti.
Muhammed Yakut için Almanya'da bir cenaze töreni düzenlenirken, törende yer alan isimlerden biri dikkat çekti. 10 yıl önce Almanya'ya kaçan, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan eski savcı Zekeriya Öz'ün yıllar sonra ilk kez orada görüntülendiği iddia edildi.
TABUTUNU TAŞIDI
Almanya'daki cenaze töreninde görüntülenen ve Zekeriya Öz olduğu zannedilen kişi, Muhammed Yakut'un tabutunu taşıyanlardan biriydi. Ancak o kişinin Öz olmadığı, Yakut'un bir akrabası olduğu ortaya çıktı.
Duisburg Cemevi’nde cenaze töreni yapılan Yakut'un cansız bedeni salı günü İstanbul’a gönderilip bir camide kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz’da defnedilecek.
Kaynak: Haber Merkezi