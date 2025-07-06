Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia! Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü?

"FETÖ üyeliği" ile suçlanan ve 2015 yılında Almanya'ya kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün yıllar sonra ilk kez, Muhammed Yakut'un Almanya'daki cenaze töreninde görüntülendiği iddia edildi. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia! Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan Muhammed Yakut, Hollanda'da 62 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilip bir gün sonra ilk belirlemelere göre "kalp krizi" sebebiyle, bulunduğu gece kulübünde hayatını kaybetti.

Muhammed Yakut için Almanya'da bir cenaze töreni düzenlenirken, törende yer alan isimlerden biri dikkat çekti. 10 yıl önce Almanya'ya kaçan, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan eski savcı Zekeriya Öz'ün yıllar sonra ilk kez orada görüntülendiği iddia edildi.

TABUTUNU TAŞIDI

Almanya'daki cenaze töreninde görüntülenen ve Zekeriya Öz olduğu zannedilen kişi, Muhammed Yakut'un tabutunu taşıyanlardan biriydi. Ancak o kişinin Öz olmadığı, Yakut'un bir akrabası olduğu ortaya çıktı.

Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia! Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü? - Resim : 1

Duisburg Cemevi’nde cenaze töreni yapılan Yakut'un cansız bedeni salı günü İstanbul’a gönderilip bir camide kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz’da defnedilecek.

Muhammed Yakut Neden Öldü?Muhammed Yakut Neden Öldü?Güncel
Emniyet ve TSK'da FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı KararıEmniyet ve TSK'da FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı KararıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Muhammed Yakut FETÖ
Son Güncelleme:
Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
DEM Parti Heyeti İmralı Adası'nda DEM Parti Heyeti İmralı Adası'na Gidiyor
Tüm Dünya Onu Konuşuyor! Yapay Zeka Sayesinde Hamile Kaldı Yapay Zeka Sayesinde Hamile Kaldı
Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik! 19 Banka...
AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi
Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia! Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü? Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü?