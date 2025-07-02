Muhammed Yakut Neden Öldü?

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Youtube’da yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Muhammed Yakut’un kalp krizinden öldüğü söylendi. Ardından ağzı olan konuştu. Her kafadan bir ses. Bir iddia… Hatta FETÖ’cülerin bile bir görüşü vardı. “Öldürüldü mü, suikasta mı kurban gitti?” derken işte size gerçek:



Muhammed Yakut kalp krizinden ölmedi. Muhammed Yakut’un ölüm sebebi uyuşturucu. Yakut’un Türkiye’de yaşadığı dönemde de uyuşturucu kullandığı biliniyordu. Avrupa’ya kaçtıktan sonra alışık olduğu uyuşturuculara daha da kolay ulaştı.



Hollanda’da hapiste olduğu dönemde doğal olarak uyuşturucuya ulaşamadı. Bu yüzden sık sık yoksunluk krizine girdi. Hapishanede rehabilite edilmeye çalışıldı.



Bir süre sonra hapisten çıkınca ilk işi özlemini duyduğu uyuşturucuya kavuşmak oldu. Ve bir otel odasında fazla dozdan hayatını kaybetti. İşte bütün gerçek bu. Zaten otopsi raporu da benim haklı olduğumu ortaya koyacak.



Haber kaynaklarım beni doğruladı. Sordum soruşturdum ve size anlatıyorum.



Yaşadığı gibi öldü derken bunu kastediyordum. Ölümünün ardında öyle abartıldığı gibi bir gizem de yok. Zaten yaşarken anlattığı şeylerde olduğu gibi…