Bu Görüntüleri Nasıl Açıklayacak? Mehmet Ali Erbil Kumar Reklamı Yapmaya Devam Ediyor

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Bildiğiniz gibi ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç birlikte bir kumarhane açılışına katılmış ve burada 'kumar reklamı yapıldığı' iddiasıyla yargılanmışlardı.

Mehmet Ali Erbil bir dönem hiç düşünmeden zevksizliğe yatırım yapmayı adet haline getiren Türk televizyonlarının yarattığı bir kahramandı. Erbil ekranda seviye düşürüyor, seviye düştükçe müşterisi artıyordu. Her gün yayınlanan 'Çarkıfelek' mucizesi başını döndürüp garip hareketler yaparak kamu ahlakını bozmakla kalmamış, çok da kötü örnek olmuştu. Hiç ahlakçı biri değilim ama bu artık benim de sınırlarımı zorluyordu.

Aynı Erbil bu tavırların ekmeğini yıllarca yedi. Ta ki artık halk sıkılana kadar. Son zamanlarda gündeme gelme şekli yaşça çok küçük sevgililerinin onun aleyhine yaptığı açıklamalar oldu. Bundan bile medet umdu. Çünkü o eski ekol bir şovmendi. Eski ekol şovmenler Zeki Müren’in 'Benden bahset, istersen küfret' felsefesine sıkı sıkı bağlıdır. Erbil de bu sözün yılmaz savunucusuydu.

Kumar illetinin nasıl bir şey olduğunu size anlatmama gerek yok. Devlet her şekilde bununla mücadele etmeli. Geçmişte Türkiye’ye de açılmıştı ve nelere mal olduğunu hepimiz gördük. Şimdilerde Türkiye’nin tüm çevresi kumarhanelerle çevrilmiş durumda. Ada ekonomisini ayakta tutmak için Türkiye’dekiler kapandıktan sonra alınan bir tedbirle Kıbrıs’ta açıldılar. Onlarca kumarhane var. Bildiğim kadarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ciddi gelir elde ediyor. Kuzey Kıbrıs bu kumarhanelerden masa başına veya oyun makinası başına vergi alıyor. Ayrıca ciddi bir turizm hareketliliği oluyor. Binlerce insan geliyor gidiyor, üstelik mevsime bağlı kalmadan.

Tabii bunun kokusunu alan kumar baronları sakin durmadılar ve Türkiye’nin çevresindeki hemen her alana kumarhane açmaya başladılar. Kimlikle girilen Gürcistan’da Batum ve Tiflis‘te yine onlarca kumarhane var. Nüfus cüzdanıyla gidilebildiği için insanlar rahatlıkla gidip geliyorlar. Bunun dışında Beyaz Rusya, Bulgaristan Malta, Yunanistan… Böyle uzayıp gidiyor, her tarafımız kumarhane dolu. Kıbrıs ve Gürcistan dışındakilere vize isteniyor, hadi bu biraz onları engelliyor.

Kumar baronları bu kadar çok kumarhanenin içinde kendilerininkini öne çıkarmak için Mehmet Ali Erbil gibi artık çaptan düşmüş yorgun oyuncuları kullanıyorlar. Verdikleri para muhtemel 3 kuruş. Ekranlarda kendine yer bulamayan, kumarhane sunuculuğuyla hayatın devam ettirmeye çalışan Mehmet Erbil son zamanlarda kumarhane reklamına da başladı. Katıldığı kumarhane açılışından dolayı yargılanan Erbil 'Benim haberim yoktu yahu ne bileyim' demişti. Ancak Erbil bu kez de Bulgaristan’daki bir kumarhanenin reklamını yapmaya başladı. Kendince örtülü bir şekilde Türk yargısıyla, Türk halkıyla ve Türk toplumun ahlakıyla alay ederek.

Bir kumarhane önünde güya bir oteli tanıtıyor. Efendim lahmacunu ünlüymüş. Ama arkasında kumarhanenin tanıtımı, ekranda dönen rulet diski. Güya yolda yürüyor. Erbil zannediyor ki Türkiye hala yaptığı şımarıkça esprilere göz yumarak kendisini aptal yerine koymasına müsaade edecek. Bu bal gibi bir kumarhane reklamı. Ve Türkiye’de yasa dışı. Ama eminim yine aynı şeyi yapacak, hakkında bir soruşturma açılır ise 'Ben yolda yürüyordum, ne bileyim arkamda ne var' diyecek.

Mehmet Ali Erbil kadın düşmanlığı, sulu şakalar ve abartılı davranışlarla oluşturduğu sanat hayatına böyle son verecek anlaşılan. Halbuki onu ilk kez 1987’de, daha sonra yanan, Şan Tiyatrosu'nda izlemiştim. Egemen Bostancı’nın sahneye koyduğu 'Artiz Mektebi'nde şahane oyunculuğuyla. Erbil zaviye kaybede kaybede artık maalesef sanatının bodrum katlarına inmiş durumda. Ve böyle giderse kumar reklamı da kesmezse artık neyin reklamını yapacak, göreceğiz.