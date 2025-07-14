Zeytinlikleri Koruyun Torba Yasayı Geri Çektirin

Zeytinleri yok edecek düzenleme çarşamba günü TBMM’ye geliyor. Bu düzenleme geçerse maden ve enerji baronları halkın karşısında devletin gücünü tamamen ardına almış olacak. Kamu yönetimi şeffaflığını kaybedecek. Zeytin yok olacak.

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Mete Yolaş

Mete Yolaş

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Zeytin ağaçları, Akdeniz coğrafyasında toprağı tutan en önemli canlı bariyerlerden biri. Zeytinlikler sadece zeytin üretmez, binlerce canlıya, böceğe, kuşa, mantara, arıya ev sahipliği yapar. Yok edilirse bu ekosistem yok olur. Bölge erozyon ve çölleşmeye açık hale gelir.

Zeytin ağaçları başka bir yere taşınmaz. Zeytin bulunduğu toprağa, iklime, suya ve hatta etraftaki ekosisteme onlarca yıl boyunca alışarak verim verir. Söküp başka yere taşımak köklerinin yüzde 90’ını yok etmek anlamına gelir. Taşındığı yerde yeniden köklenemez. Yetiştiği toprakla taşındığı toprak arasındaki mineral, pH, su tutma kapasitesi ve biyolojik çeşitlilik açısından farklara adapte olamaz.

Sıcaklık, nem, rüzgar, güneşlenme gibi unsurlar değişir. Zeytin ağacı yerini yadırgar. İlk 3-5 yıl ürün veremez. Sonrasında eskisi gibi ürün veremez. Yağ verimi, aroma ve zeytin kalitesi oldukça düşer. Zeytin ağacı yaşar ama bir daha asla aynı ağaç olmaz. Yüzde 50’si birkaç yıl içerisinde ölür.

Anadolu’nun Kültürel Mirası Yok Olur

Zeytin, Anadolu’nun tarihsel ve kültürel hafızasında merkezi bir yere sahip. Türkiye’nin geleneksel ve sürdürülebilir tarım ürünlerinden biri. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu dendiğinde ilk akla gelen gıda ürünü. Zeytinlikleri yok etmek, binlerce yıllık bir kültürü ve kimliği kazımak demek. Rant için zeytinliklerin feda edilmesi, yöre halkıyla devlet ve sermaye sahipleri arasındaki çatışmayı artırır.

Devletle çiftçi arasındaki güven kaybolur. Milyonlarca kişiye iş, aş ve gelir sağlayan zeytincilik biter. Türkiye, zeytinle ilgili coğrafi işaretlerini kaybeder. Zeytin alanında uluslararası imaj ve güveni büyük zarar görür. Zeytincilikle uğraşan yurttaşlar kentlere göçer. Halkın büyük bir kısmı yoksullaşır. Zeytin ve zeytinyağında ithalat başlar.

AKP iktidarının gözü ranttan ve etrafındaki sermaye baronlarına kaynak yaratmaktan başka bir şey görmüyor. Bu torba yasayı hep beraber geri çektirmeliyiz.

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TBMM zeytin
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