Emniyet ve TSK'da FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Kararı

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İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturmalarda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmaya büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 158 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet'e yönelik düzenlenen operasyonda ise 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, FETÖ’nün TSK’ya sızan mensuplarının tamamının henüz deşifre edilemediğine dikkat çekildi. Açıklamada, “FETÖ, devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumundadır” denildi.

ANKESÖRLÜ TELEFON DETAYI

Örgüt içi iletişim yöntemlerinin deşifre edilmesinde en etkili yöntemin, kamuya açık alanlarda bulunan sabit ve ankesörlü hatlar üzerinden yapılan irtibatın tespit edilmesi olduğu belirtildi. Bu kapsamda oluşturulan sabit hat veri havuzu sayesinde bugüne kadar 1918 operasyon gerçekleştirildiği, toplamda 28 bin 262 şüpheli tespit edildiği kaydedildi.

Aynı veri havuzu kullanılarak yapılan gözaltı işlemlerinde şimdiye dek 25 bin 869 kişinin yakalandığı, bunlardan 9 bin 55’inin tutuklandığı, 13 bin 972’sinin adli kontrolle, 2 bin 842’sinin ise doğrudan serbest bırakıldığı bilgisi verildi. Firari durumdaki şüpheli sayısının 2 bin 393 olduğu vurgulandı. Açıklamaya göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 9 bin 533 şüpheli, örgütün yapısı ve işleyişine dair önemli bilgiler sundu. İtirafçı oranının toplam şüpheli sayısına göre yüzde 37 olduğu belirtildi.

176 ASKER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı, MİT, EGM TEM Dairesi ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 176 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bu kişiler arasında Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlıkları mensubu albay, yarbay ve binbaşı gibi farklı rütbelerden çok sayıda subay yer aldı.

Son olarak, İstanbul ve İzmir başsavcılıklarınca verilen gözaltı kararları doğrultusunda, 41 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 176 şüpheliden 158’i yakalanırken, geri kalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FETÖ'nün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasına da operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında aktif görevdeki polislerin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 21 şüpheliyi belirledi. Ekiplerce İstanbul başta olmak üzere Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas’ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

21 GÖZALTI

Düzenlenen operasyon kapsamında 13 aktif görevde bulunan polis memuru, 6 ihraç edilen emniyet personeli ve 2 “sözde emniyet mahrem imamı” gözaltına alındı.

GİZLİ HABERLEŞME AĞI İFŞA OLDU

Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemlerini kullanarak mahrem yapılanma içinde yer aldıkları ve bazı emniyet mensuplarının örgütsel bağlantılarını organize ettikleri öne sürülüyor. Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ederken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi