FETÖ Firarisi Yozgat'ta Yakalandı

Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi S.K. yakalandı. Gözaltına alınan S.K. tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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FETÖ Firarisi Yozgat'ta Yakalandı
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Yozgat’ta Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan kesinleşmiş 19 yıl 15 ay hapis cezası ile aranan S.K. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.K. tutuklandı. Şahıs, Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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