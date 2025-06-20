Eyüpsultan'da Çocuğunu Acımasızca Merdivenlerden Yuvarlamıştı! Babadan Sonra Babaanne de Gözaltında

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, 3 yaşındaki kızı M.T.’ye tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına sebep olan baba Turgay T. (35), sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Olay, apartman koridorunda çekilen ve küçük kızın çığlıklarla merdivenlerden düştüğünü gösteren görüntülerle kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Turgay T.’nin “hırsızlık” ve “yağma” gibi suçlardan 50 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Turgay T., “çocuğa karşı kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABAANNE DE GÖZALTINDA

Olayın devamında, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Turgay T.’nin annesi Songül T.’yi de gözaltına aldı. Songül T.’nin, olayla bağlantılı olarak ihmali veya suça iştiraki olup olmadığı araştırılıyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada ve haber kanallarında paylaşılan görüntülerde, Turgay T.’nin 3 yaşındaki kızı M.T.’ye apartman koridorunda tekme attığı ve küçük kızın merdivenlerden yuvarlanarak ağır şekilde yaralandığı görülmüştü. Görüntülerin kamuoyunda infial yaratması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüpheliyi hızla tespit ederek gözaltına aldı. İncelemelerde, Turgay T.’nin 8 çocuk babası olduğu ve suç geçmişinin oldukça kabarık olduğu ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, M.T. ve 7 kardeşini devlet koruması altına aldığını duyurdu.

TEPKİLER VE BAKANLIK AÇIKLAMASI

Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. X platformunda kullanıcılar, “#ÇocuklaraDokunma” etiketiyle tepkilerini dile getirirken, birçok kişi Turgay T.’nin cezalandırılmasını ve çocukların güvenliğinin sağlanmasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların koruma altına alındığını ve gerekli psikolojik desteğin sağlanacağını belirtti. Bakanlık, olayın takipçisi olacağını vurguladı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Songül T.’nin gözaltına alınmasıyla soruşturma genişletildi. Babaannenin, olay sırasında veya öncesinde ihmali olup olmadığı, çocuğa yönelik şiddete tanıklık edip etmediği veya başka bir suça karışıp karışmadığı araştırılıyor. Yetkililer, M.T.’nin sağlık durumunun stabil olduğunu, ancak yaşadığı travmanın etkilerinin uzun süre devam edebileceğini ifade etti. Soruşturma, hem adli hem de sosyal hizmetler boyutunda devam ediyor.

Kaynak: AA