İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Yeni ‘Savaş’ Çıkışı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ile devam eden çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması” dedi.

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Yeni ‘Savaş’ Çıkışı
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ile devam eden savaşa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, “Biz her zaman barış ve huzurdan yana olduk. Ancak mevcut durumda dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması ve siyonist teröristlerin maceracılıklarına sonsuza dek son verilmesi için kesin bir güvence verilmesidir. Aksi takdirde, düşmana vereceğimiz yanıtlar daha sert ve pişman edici olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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