Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Asrın İnşası' Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen törende 250 bininci afet konutunun anahtarını dün teslim etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın X hesabından paylaşılan videoda, "Buna asrın inşası denir" denildi.

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6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden imar çalışmaları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla Kahramanmaraş’ta dün "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni" düzenlendi.

Törende, tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölüm için hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. Yeni konutların teslimiyle birlikte, deprem bölgesinde toplam 250 bin 636 bağımsız bölüm vatandaşlara ulaştırılmış oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Asrın İnşası' Paylaşımı - Resim : 1

Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar teslim edilen bölümler arasında 206 bin 97 konut, 4 bin 838 iş yeri ve 39 bin 701 köy evi bulunuyor.

'ASRIN İNŞASI'

Törenin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak şu notu yazdı:

"Buna asrın inşası denir! 49 bin vatandaşımız daha yuvasına girdi, anahtarını teslim ettiğimiz ev sayımız 250 bine ulaştı. Bakmaya doyamayacağımız bu manzarayı devlet millet el ele vererek inşa ettik."

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