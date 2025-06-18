Bakan Murat Kurum'dan Kahramanmaraş Mesajı: Yaşam Başlıyor

Depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta hayat yeniden inşa ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Mahallesi'nde tamamlanan konut ve iş yerlerini sosyal medyada paylaştı. 19 Haziran'da düzenlenecek törende 250 bininci afet konutunun anahtarı teslim edilecek.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler, Azerbaycan Mahallesi'nde inşa edilen yeni yaşam alanlarını ve afet sonrası toparlanmanın simgesi haline gelen projeleri gözler önüne serdi.

19 HAZİRAN'DA DEV BULUŞMA

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde önemli bir eşik aşılmak üzere. 19 Haziran'da Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni", hem Türkiye hem de Azerbaycan için simgesel anlamlar taşıyor. TOKİ ve Azerbaycan hükümetinin ortaklaşa inşa ettiği Azerbaycan Mahallesi, bu özel törenin adresi olacak.

Bakan Murat Kurum'dan Kahramanmaraş Mesajı: Yaşam Başlıyor - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılacağı törende, depremin yaralarının nasıl birlikte sarıldığı bir kez daha vurgulanacak.

BAKAN KURUM'DAN MESAJ

Tören öncesi paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, bölgedeki yeniden inşa çalışmalarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Zor dünlerden mutlu bugünlere ve birlikte güçlü yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş."

Paylaşılan videoda, 1.183 konut, 1.595 iş yeri olmak üzere toplam 2.778 bağımsız bölümün yer aldığı yeni mahalleye ait detaylar yer alıyor. Ayrıca, Haydar Aliyev İlkokulu'nda eğitim gören çocuklar ve kentsel dönüşümle yenilenen Ebrar Sitesi'nin son hali de görüntülere yansıdı.

Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyasıyla Kentsel Dönüşüm ÇağrısıBakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyasıyla Kentsel Dönüşüm ÇağrısıGüncel

Murat Kurum Yeni Projeyi Paylaştı: Sapanca Gölü'ndeki Kaçak Yapılara NeşterMurat Kurum Yeni Projeyi Paylaştı: Sapanca Gölü'ndeki Kaçak Yapılara NeşterÇevre

Kaynak: İHA

Etiketler
Murat Kurum Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
İsrail-İran Savaşının 6. Gününde Bakan Güler'den Flaş Hamle! İran Sınırına Gidiyor Savaşın 6. Gününde Bakan Güler'den Flaş Hamle
Ter Kokusunu Tetikleyen ve Azaltan Yiyecekler Belli Oldu: Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Ter Kokusunu Tetikleyen ve Azaltan Yiyecekler Belli Oldu: Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
18 HAZİRAN 2025 BURÇ YORUMLARI: Kritik Dönüşüm Süreci Başlıyor 18 HAZİRAN 2025 BURÇ YORUMLARI: Kritik Dönüşüm Süreci Başlıyor
Flamingoların Cennetinde Kuraklık Kabusu: 2 Bin Yavru Flamingo Öldü Flamingoların Cennetinde Kuraklık Kabusu: 2 Bin Yavru Flamingo Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor
Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste... Türkiye'nin Sıralaması Ağızları Açıkta Bıraktı Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste...
81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları 81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları
Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti
Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 İlde Yürürlüğe Girdi! Artık Bütün Araçlarda Zorunlu Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 İlde Yürürlüğe Girdi! Artık Bütün Araçlarda Zorunlu