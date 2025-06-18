Bakan Murat Kurum'dan Kahramanmaraş Mesajı: Yaşam Başlıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler, Azerbaycan Mahallesi'nde inşa edilen yeni yaşam alanlarını ve afet sonrası toparlanmanın simgesi haline gelen projeleri gözler önüne serdi.

19 HAZİRAN'DA DEV BULUŞMA

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde önemli bir eşik aşılmak üzere. 19 Haziran'da Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni", hem Türkiye hem de Azerbaycan için simgesel anlamlar taşıyor. TOKİ ve Azerbaycan hükümetinin ortaklaşa inşa ettiği Azerbaycan Mahallesi, bu özel törenin adresi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılacağı törende, depremin yaralarının nasıl birlikte sarıldığı bir kez daha vurgulanacak.

BAKAN KURUM'DAN MESAJ

Tören öncesi paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, bölgedeki yeniden inşa çalışmalarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Zor dünlerden mutlu bugünlere ve birlikte güçlü yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş."

Paylaşılan videoda, 1.183 konut, 1.595 iş yeri olmak üzere toplam 2.778 bağımsız bölümün yer aldığı yeni mahalleye ait detaylar yer alıyor. Ayrıca, Haydar Aliyev İlkokulu'nda eğitim gören çocuklar ve kentsel dönüşümle yenilenen Ebrar Sitesi'nin son hali de görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA